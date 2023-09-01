закрыть
1 сентября 2023, пятница, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

3
  • 1.09.2023, 9:57
  • 3,802
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Чем они особенные и как помогут ВСУ?

Министерство обороны США заказало у американской компании Raytheon производство для Украины передовых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Контракт предусматривает их закупку из разных источников до 29 ноября 2024 года.

Пентагон направит на это $192 миллиона, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сайт obozrevatel.com собрал информацию о ракетах и том, которые могут помочь нашим Силам обороны в отражении российской агрессии.

Заметим, что в июне 2023-го компания Raytheon заключила с Военно-воздушными силами США контракт на сумму $1,15 млрд, предусматривающий поставки AIM-120 D-3 и C-8 AMRAAM. Все средства выделяются из американского фонда Инициативы по содействию безопасности в Украине.

Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM

AMRAAM (AIM-120) – всепогодная управляемая ракета класса «воздух – воздух» средней дальности, поражающая цели (независимо от прямой видимости) на расстоянии до 180 км. Она составляет базу оружия такового класса во всех типах современных истребителей американской армии. Ракеты находятся на вооружении в 33 странах мира – членах НАТО и других союзников США. В американских ВВС получила прозвище Slammer (рос. хлопушка).

Разработчики называют AMRAAM самой совершенной в мире ракетой, проверенной в реальных боевых условиях. В ней сочетаются беспрецедентные характеристики: она легкая и эффективная, имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть сама может определять координаты и параметры цели).

Кроме этого, у AMRAAM есть бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленный компанией Nammo, позволяет ей совершать перехват на больших расстояниях и высотах. Особенности ракеты в том, что ее пуски можно осуществлять как с истребителей, так и с пусковой установки.

Носителями ракеты AMRAAM выступают самолеты F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon (на которых сегодня уже учатся первые украинские полоты. – Ред.), F/A-18 -22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.

AMRAAM может работать и как ракета класса «земля – воздух», в частности из системы противовоздушной обороны NASAMS (норвежско-американский зенитный ракетный комплекс, который есть и у Украины. – Ред.) способна поражать цели на любых высотах. Ракета может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Она получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.

В общем AMRAAM – универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли без каких-либо модификаций.

Модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM

1. AIM-120A – базовая.

2. AIM-120B имеет перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов.

3. AIM-120C – отличие от первых в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 мм.

4. AIM-120C-4 имеет боевую часть WDU-41/В меньшей массы – 18 кг (вместо 23,5 кг на ранних модификациях).

5. AIM-120C-5 обладает новым программным обеспечением, повышающим разрешение и повышенную помехозащищенность.

6. AIM-120C-6 – аналог предыдущей версии, но имеет радиовзрыватель новой конструкции.

7. AIM-120C-7 имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км.

8. AIM-120D оснащается двухсторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это общий проект ВВС и ВМФ США. Ракета имеет дальность стрельбы до 180 км.

Отдельно есть NCADE – программа разработки противоракеты воздушного базирования с использованием компонентов ракеты AMRAAM. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

И следует понимать, что все AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только усовершенствуются. Все эти ракеты имеют разную дальность, вес и скорость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип