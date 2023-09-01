Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM 3 1.09.2023, 9:57

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Чем они особенные и как помогут ВСУ?

Министерство обороны США заказало у американской компании Raytheon производство для Украины передовых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Контракт предусматривает их закупку из разных источников до 29 ноября 2024 года.

Пентагон направит на это $192 миллиона, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сайт obozrevatel.com собрал информацию о ракетах и том, которые могут помочь нашим Силам обороны в отражении российской агрессии.

Заметим, что в июне 2023-го компания Raytheon заключила с Военно-воздушными силами США контракт на сумму $1,15 млрд, предусматривающий поставки AIM-120 D-3 и C-8 AMRAAM. Все средства выделяются из американского фонда Инициативы по содействию безопасности в Украине.

Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM

AMRAAM (AIM-120) – всепогодная управляемая ракета класса «воздух – воздух» средней дальности, поражающая цели (независимо от прямой видимости) на расстоянии до 180 км. Она составляет базу оружия такового класса во всех типах современных истребителей американской армии. Ракеты находятся на вооружении в 33 странах мира – членах НАТО и других союзников США. В американских ВВС получила прозвище Slammer (рос. хлопушка).

Разработчики называют AMRAAM самой совершенной в мире ракетой, проверенной в реальных боевых условиях. В ней сочетаются беспрецедентные характеристики: она легкая и эффективная, имеет комбинацию инерциальной навигации (то есть сама может определять координаты и параметры цели).

Кроме этого, у AMRAAM есть бортовой активный радар, чтобы найти намеченную цель и завершить ее перехват. А ракетный двигатель, изготовленный компанией Nammo, позволяет ей совершать перехват на больших расстояниях и высотах. Особенности ракеты в том, что ее пуски можно осуществлять как с истребителей, так и с пусковой установки.

Носителями ракеты AMRAAM выступают самолеты F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon (на которых сегодня уже учатся первые украинские полоты. – Ред.), F/A-18 -22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado и Harrier.

AMRAAM может работать и как ракета класса «земля – воздух», в частности из системы противовоздушной обороны NASAMS (норвежско-американский зенитный ракетный комплекс, который есть и у Украины. – Ред.) способна поражать цели на любых высотах. Ракета может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Она получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.

В общем AMRAAM – универсальная ракета, которую можно использовать в любой роли без каких-либо модификаций.

Модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM

1. AIM-120A – базовая.

2. AIM-120B имеет перепрограммируемые модули EPROM, новый цифровой процессор и ряд других новых элементов.

3. AIM-120C – отличие от первых в уменьшении размаха крыла и оперения до 447 мм.

4. AIM-120C-4 имеет боевую часть WDU-41/В меньшей массы – 18 кг (вместо 23,5 кг на ранних модификациях).

5. AIM-120C-5 обладает новым программным обеспечением, повышающим разрешение и повышенную помехозащищенность.

6. AIM-120C-6 – аналог предыдущей версии, но имеет радиовзрыватель новой конструкции.

7. AIM-120C-7 имеет увеличенную дальность стрельбы до 120 км.

8. AIM-120D оснащается двухсторонней системой связи и усовершенствованной ИНС с коррекцией GPS. Это общий проект ВВС и ВМФ США. Ракета имеет дальность стрельбы до 180 км.

Отдельно есть NCADE – программа разработки противоракеты воздушного базирования с использованием компонентов ракеты AMRAAM. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

И следует понимать, что все AMRAAM отличаются и с каждой модификацией только усовершенствуются. Все эти ракеты имеют разную дальность, вес и скорость.

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