Экс-разведчик Швец: Соловьев своими «воплями» выдал военные тайны РФ 1 1.09.2023, 10:04

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Юрий Швец

Фото: Гордон

Из-за чего случилась истерика у пропагандиста?

Массированный удар дронами по территории России и аннексированному Крыму, который произошел в ночь на 30 августа, это беспрецедентное и очень символическое событие.

Это мощный сигнал Путину, который призван донести диктатору одну простую вещь: Россия не сможет пересидеть, переждать, перетерпеть или выиграть войну на истощение с Украиной и Западом, ведь теперь фактически вся европейская часть РФ, где расположены основные центры военно-промышленного комплекса, находятся под ударом.

И это стало возможно благодаря большим достижениям в разработках нового украинского оружия.

Такое мнение высказал бывший советский разведчик, экономический и военный аналитик Юрий Швец на своем YouTube-канале.

«Беспилотники летали и раньше, но они часто падали, по крайней мере враг об этом сообщал. Не было именно удара на уничтожение, как произошло в этот раз. Самое главное в данном случае – это символизм. Символом стал военно-гражданский объект под Псковом», – отметил аналитик.

Затем Швец рассказал о том, что на этот удар крайне эмоционально отреагировал главный путинский пропагандист Владимир Соловьев в какой-то российской радиопередаче: «Главный сумасшедший бился в падучей. Такое впечатление, что у него изо рта летела пена. Соловьев изрыгал из своей пасти вопли. Кстати, массу разведывательной информации приносят эти вопли, так что спасибо Мордору за то, что имеет таких болтливых пропаган*онов. О чем были вопли? Так вот, дроны летели далеко, но траектория их полета до того, как они начали наносить удары, хваленая система ПВО «второй армии мира» не просекла».

Таким образом, несмотря на десятки предыдущих ударов, создается впечатление, что ПВО в России вообще отсутствует. И это уже суровый диагноз, который свидетельствует о метастазах и неизбежном летальном исходе Российской империи, считает Швец.

У России нет возможности в более-менее приемлемые сроки создать или воссоздать систему ПВО. Россияне даже не знают, по какой траектории летят эти объекты. Это хуже, чем было в Советском Союзе, когда самолет Руста, немецкого юноши, приземлился на Красной площади.

По словам Швеца, тогда был переполох и уволили всех вплоть до министра обороны, а сейчас тишина, потому что начальник Мордора (Путин) понимает: болезнь не поддается лечению и ничего нельзя улучшить. Но есть еще одна интересная вещь.

Владимир Соловьев, ссылаясь на турецкие источники, сообщил, что беспилотники запустила одна из стран Балтии. И если это действительно так, получается, что Турция была в курсе этого удара и фактически подставила своего союзника из НАТО, потому что реакцию Мордора можно было легко предположить, рассказал Швец.

«Соловьев кричал, что все страны Балтии нужно стереть с лица земли, – продолжил эксперт. – Теперь украинской разведке нужно разобраться с Турцией. Если это действительно Турция сказала, тогда это повод для большого разбора полетов в рамках НАТО. Нужен ли странам Запада такой партнер, как Турция?»

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