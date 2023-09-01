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В Гродно прямо на работе задержали замдиректора магазина техники

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  • 1.09.2023, 10:05
  • 3,576
В Гродно прямо на работе задержали замдиректора магазина техники

Компания занимается поставкой в Беларусь систем вентиляции и кондиционеров.

В Гродно задержали заместителя директора магазина техники «Климатмастер» за регистрацию в плане «Перамога». Видео с задержанием мужчины появилось на одном из неофициальных телеграм-каналов силовиков.

В ролике пятеро силовиков в полном обмундировании заходят в кабинет, где работает гродненец, вытаскивают его из-за стола и укладывают на пол на глазах у коллег.

В «покаянном» видео мужчина на белорусском языке говорит, что работает заместителем директора ООО «Климатмастер» — компания занимается поставкой в Беларусь систем вентиляции, кондиционеров и климатической техники.

Задержанный рассказан, что зарегистрировался в боте плана «Перамога», «чтобы посмотреть, что он из себя представляет». Он якобы получил сообщение с требованием связаться с неким аккаунтом для получения задания, но не сделал этого, так как никаких заданий выполнять не собирался.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на соцсети, мужчину зовут Александр Климец. Где он сейчас находится, в каком статусе и по какой статье был задержан — неизвестно.

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