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Душ будет сиять: неожиданное средство поможет справиться с известковым налетом

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  • 1.09.2023, 10:13
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Душ будет сиять: неожиданное средство поможет справиться с известковым налетом

Если вовремя не очищать поверхность, осадки соли могут образовать толстый слой налета.

Известковый налет образуется под действием жесткой водопроводной воды, в составе которой – высокое содержание солей кальция и магния. На начальных этапах он выглядит тонким белым слоем, который впоследствии накапливается и перерастает в толстые грубые наросты.

Если пренебрегать очисткой поверхностей от известкового налета, соли будут оседать не только сверху, но и постепенно проникать внутрь материала, повреждая его структуру. Издание Express рассказало о весьма неожиданном средстве, которое поможет справиться с отложениями.

На странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook пользователи публикуют полезные лайфхаки для уборки дома. В сети посоветовали использовать автомобильный стеклоочиститель в борьбе с известковым налетом. Нужно просто распылить средство на загрязненные поверхности, подождать несколько минут, протереть губкой и смыть проточной водой. Салфетка из микрофибры отшлифует душ до блеска. Стеклоочистители действуют как эффективные дезинфекторы и нейтрализаторы неприятных ароматов.

Еще один действенный лайфхак – распылить на поверхности, пораженные известковым налетом, самодельный спрей из подручных ингредиентов. Вам понадобится только белый уксус, вода и немного средства для мытья посуды. Тщательно протрите поверхности губкой, нанесите раствор, отполируйте салфеткой из микрофибры и смойте остатки средства водой.

Этот натуральный спрей отмоет белые отложения очень быстро, ведь основным ингредиентом является уксус белый, который прекрасно борется с образованием известкового налета.

Кстати, эксперты по уборке советуют попробовать и средства на основе кислот. К примеру, можно сделать примочки из лимонной кислоты. Этот лайфхак лучше всего подойдет для унитазов. Пакетик лимонной кислоты нужно растворить в стакане воды, смочить в средстве полоску туалетной бумаги и прикрепить на пятна. Оставьте примочки на несколько часов, после чего потрите ершиком и смойте воду. Есть и более простой способ – просто насыпьте лимонную кислоту в чашу унитаза. Двух пакетиков будет достаточно. Спустя 3-4 часа чистим сантехнику ершиком и ополаскиваем водой.

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