Буданов: Ил-76 на аэродроме в Пскове поразили с территории РФ
- 1.09.2023, 10:24
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Удары дронов были нацелены на конкретные участки самолетов.
В Сети появились новые снимки российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Удары дронов были нацелены на топливные баки.
В результате атаки на дронов на военный аэродром в Пскове два российских самолета были полностью уничтожены и еще столько же - серьезно повреждены.
При этом Ил-76 на поразили с территории РФ. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту The War Zone издания The Drive.
По словам Буданова, беспилотники атаковали конкретные участки самолетов, так как в верхней части самолетов расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла.
«В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть лонжерона крыла. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, которые были запущены с территории России», – сказал Буданов.
Издание опубликовало полученный от разведки снимок с инфракрасной камеры дрона, на котором видно результат одного из попаданий.
Как сообщает Telegram-канал Monitor, судя по снимкам, два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два - получили повреждения.
Буданов добавил, что Россия использует Ил-76 для транспортировки военных грузов и десантников, поэтому они и стали целью беспилотников.
«Мы работаем с территории России», - добавил Буданов не уточнив, о ком именно идет речь - партизанах или разведчиках.
Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – является серьезным ударом по военно-транспортной авиации.