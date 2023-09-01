закрыть
1 сентября 2023, пятница, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Ил-76 на аэродроме в Пскове поразили с территории РФ

  • 1.09.2023, 10:24
  • 2,584
Буданов: Ил-76 на аэродроме в Пскове поразили с территории РФ

Удары дронов были нацелены на конкретные участки самолетов.

В Сети появились новые снимки российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Удары дронов были нацелены на топливные баки.

В результате атаки на дронов на военный аэродром в Пскове два российских самолета были полностью уничтожены и еще столько же - серьезно повреждены.

При этом Ил-76 на поразили с территории РФ. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту The War Zone издания The Drive.

По словам Буданова, беспилотники атаковали конкретные участки самолетов, так как в верхней части самолетов расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла.

«В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть лонжерона крыла. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, которые были запущены с территории России», – сказал Буданов.

Издание опубликовало полученный от разведки снимок с инфракрасной камеры дрона, на котором видно результат одного из попаданий.

Как сообщает Telegram-канал Monitor, судя по снимкам, два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два - получили повреждения.

Буданов добавил, что Россия использует Ил-76 для транспортировки военных грузов и десантников, поэтому они и стали целью беспилотников.

«Мы работаем с территории России», - добавил Буданов не уточнив, о ком именно идет речь - партизанах или разведчиках.

Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – является серьезным ударом по военно-транспортной авиации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип