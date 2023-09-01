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Правящая партия начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили

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  • 1.09.2023, 10:28
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Правящая партия начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Главу государства обвинили в нарушении Конституции.

Правящая партия «Грузинская мечта» собирается отправить в отставку президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она инициирует процедуру импичмента. Об этом объявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, сообщает Interpressnews.

Он обвинил президента в нарушении Конституции. Также будет сделано обращение в Конституционный суд. Поводом стали не согласованные с правительством визиты президента в Европу.

Чтобы добиться импичмента «Грузинской мечте» потребуется поддержка оппозиции в парламенте.

Саломе Зурабишвили стала президентом в 2018 году. Она выступала как независимый кандидат, однако «Грузинская мечта» выражала ей поддержку. В марте этого года Зурабишвили выступила против законопроекта об иноагентах, выдвинутого партией, а также поддерживала протесты против открытия авиасообщения между Россией и Грузией.

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