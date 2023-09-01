Объездить Европу, увидеть Rammstein, встретить потерянную подругу: белорусы рассказали о мечтах, исполнившихся в эмиграции 2 1.09.2023, 10:40

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Удивительные истории.

Ирина нашла свою любовь, Эд побывал на концертах Rammstein и Iron Maiden, Татьяна встретилась с близкой подругой, с которой её разлучила война, а Мария стала много путешествовать.

Читатели MOST поделились своими историями о том, какие мечты они смогли исполнить в эмиграции.

«Увиделась с близкой подругой, с которой меня разлучила война»

Для Татьяны переезд в Польшу был уже второй по счёту эмиграцией. Сначала она переехала в Украину и жила в Киеве.

Война в Украине разбросала её лучших подруг по миру, но переезд помог им встретиться снова.

— Мы жили в Киеве. Виделись в последний раз накануне Нового 2022 года. Потом работа, ковид, и 24-е февраля. Даша уехала с семьёй в марте в Германию. Я с семьёй осталась в Киеве. Год мы общались в телеграмме: много разговаривали, плакали, поддерживали друг друга как могли.

В декабре 2022 года в нашем районе на электрическую подстанцию упал российский дрон. Мы были без электричества 86 часов. Сын заболел сильно, и тогда я не выдержала — решили выехать хотя бы на неделю в Польшу. Обратно в Киев я уже не вернулась, но мы смогли увидеться с Дашей. В марте 2023 года я приехала к ней в Берлин! Мы одновременно кричали и плакали на вокзале. Просто не верилось, что вот она — живая и настоящая — стоит передо мной.

С этой встречи началась моя эмиграция, уже вторая. Со сбывшейся мечты, потому что в марте 2022 года мы думали, что больше никогда не увидимся. Да что там увидимся — мы не знали, выживем ли.

«За четыре месяца мы посетили уже 17 стран»

— Познакомился со мной американец, с которым мы сейчас много путешествуем. За четыре месяца мы посетили уже 17 стран, — рассказывает Ирина.

Девушка отмечает, что с европейским ВНЖ путешествовать намного проще: не нужно делать визу. Да и финансово не так затратно: летают лоукостеры.

— А в Беларуси с поездками было сложно: визу делать долго и самолёты в Европу не летают.

«Нашёл компанию ребят для бега»

Родион занимается бегом. Молодой человек говорит, что в Беларуси и Грузии, где он жил до переезда в Польшу, беговая культура не особо развита. А в Белостоке молодой человек нашёл себе беговую компанию.

— После переезда в Белосток было здорово встретить ребят, которые собираются и бегают два раза в неделю. А если ты хочешь чего-то большего, в окрестностях регулярно проходят старты и можно в них участвовать.

Прошлый год я прожил в Грузии, к сожалению, там беговая культура не развита. Я жил в Батуми и в Тбилиси. В Батуми по факту можно бегать только вдоль моря — набережная там порядка семи километров, поэтому достаточно быстро устаёшь от одной и той же трассы. В Тбилиси с бегом поинтереснее, так как там воскресные пробежки довольно необычные и проводятся ребятами, которые делают Kazbegi Mountain Marathon. Но в Грузии нет школьных или университетских стадионов, где можно было бы бегать.

Здесь, в Польше, с беговой культурой всё отлично: она более развита, чем у нас в Беларуси, и тут можно прям набегаться.

«Съездила на концерт Гарри Стайлза»

В эмиграции Екатерина живёт уже восемь месяцев и за это время успела исполнить несколько своих желаний.

— Я съездила на концерт Гарри Стайлза. Я фанатка группы One Direction с момента её основания, мне тогда было около десяти лет. В 2015 году группа распалась, каждый из пяти парней начал сольную карьеру. Так и появилась моя мечта: если не могу увидеть всю группу — попробую посетить концерт каждого. И вот летом этого года я попала на концерт Гарри. Осталось попасть на концерты ещё четверых: на Луи поеду в Каунас 8 сентября, на Найла купила билет в Лодзь на 24 марта, а оставшиеся двое пока концертов не дают.

Ещё после переезда девушка стала больше путешествовать, получила грант на обучение в университете и хорошую работу. А ещё ушла от анонимности.

— После переезда наконец-то ушла от анонимности, которая меня убивала с 2020 года. В Беларуси я занималась правозащитной деятельностью и писала статьи для журнала в США о Беларуси. Всё делалось анонимно, и я боялась каждый день, что за мной придут. Сейчас анонимности больше нет, что позволило поднять мне уровень своей медийности: плюс 15 тыс. подписчиков в социальных сетях, два полноценных текстовых интервью, съёмка в программе.

Но несмотря на все возможности после переезда, белоруска скучает по дому.

— Звучит всё круто, но каждый день думаю, что в Беларуси я оставила намного больше.

Елизавета: «Вернулась в театр»

В эмиграции Елизавете пришлось бросить работу мечты. Но спустя время девушке удалось вернуться в свою любимую профессию — работу в театре.

— В первый год после переезда в Польшу я работала в отвратительной пекарне у женщины, которая унижала меня. Она могла бросаться продуктами, когда что-то ей не нравилось. Там был ужасный психологический климат, но из-за короновируса, незнания языка и своих прав, я терпела почти год эти унижения.

Сейчас наконец-то мы с единомышленниками делаем белорусский театр в Гданьске. На данный момент я участвую в очень интересном театральном польском проекте. Ездим по приграничью с Украиной и играем спектакль. Наша цель — снова подружить поляков и украинцев. Так что сейчас я работаю в театральных проектах — и польских, и белорусских.

«Сделал себе тетрадь желаний — и понеслось: Rammstein, Iron Maiden»

У Эда есть тетрадь желаний. Поле переезда он стал воплощать их в жизнь.

— В конце 2020 года я уволился, а в 2021-м поехал на работу в Словакию. Там сделал себе тетрадь желаний — и понеслось. Я был удивлён, в какой доступности множество неизвестных мне стран и мест. В Словакии я побывал в Татрах, в Братиславе и Тренчине. За какую-то мизерную сумму, не помню сколько, съездил в Вену. Посетил все главные достопримечательности. Город очень красивый!

После работы в Словакии Эд на время вернулся в Беларусь, откуда в апреле 2022 года эмигрировал в Польшу.

— До сих пор не могу поверить, что за небольшой промежуток времени закрыл несколько своих музыкальных «хотелок». Rammstein был мечтой с детства. А Iron Maiden — главной музыкальной мечтой. И я это сделал. Увидел в Варшаве афишу Iron Maiden и подумал: «Неужели это реально?» У нас же таких легенд можно ждать годами. Естественно, я сразу купил билет.

Не мог поверить в то, что увижу их вживую, а получилось даже больше. Узнав отель в котором остановилась группа, я в день концерта дождался Яника Герса и подписал журнал Iron Maiden. А потом попросил фото, на что он с улыбкой согласился. Затем получилось дождаться и второго участника группы — Нико МакБрэйна. Получилось подписать тот же журнал и сфоткать его. Для меня такие вещи — это кайф. За час до начала концерта пришлось уходить, чтобы успеть. Обычно на концерты прихожу заранее, чтобы быть ближе, но тут уже было всё равно. Концерт, конечно, был топ. Это запомнится навсегда.

Ещё я был на концерте Rammstein. В детстве мечтал хотя бы раз попасть, а был уже два раза. Дальше были не особо значимые группы, но те, которые часто слушаю: Rage, Saxon, Lordi, Babymetal, Sabaton, Motley Crue, Def Leppard.

В июне в Польше начался просто бум концертов. Мне пришлось взять отпуск на две недели. Знаю человека, который уволился с работы, чтобы посетить их, так как там мировые легенды: Iron Maiden, Kiss, RHCP, Iggy Pop. Я снова успел сфоткаться и подписать журнал Iron Maiden у третьего участника группы и её основателя, басиста Стива Харриса. Чуть позже был ещё на концерте Scorpions в Сопоте.

Время, свободное от концертов, молодой человек проводил в путешествиях.

— Между этими концертами, успел попасть в Закопаны, посмотреть на горы и красоты: Морское Око и Чёрный Став — это какое-то чудо. Также съездил в Аушвиц-Биркенау и в Величку. Величка не была никогда в планах, но это из-за того, что просто не знал про неё. Было интересно. А вот Освенцим всегда хотел посмотреть. Считаю, что каждый человек, по возможности, должен посетить это место. Это живой пример того, как нельзя поступать.

А ещё был выезд в Дортмунд на матч Челси. Мой первый футбольный выезд, не считая Борисова. С фанатами различных национальностей! Это энергетическое событие. Пение чантов в центре города, атмосфера, сам матч… Это большое событие для меня.

«Мечтала преподавать в Европе и путешествовать без виз»

Беларуска Мария всегда хотела попробовать себя в преподавании в Европейских вузах. В эмиграции эта мечта исполнилась.

— Я мечтала преподавать в университете в Европе, очень интересно было попробовать работать со студентами по программам европейских вузов. Занятия в Польше ориентированы на практику, очень конкретно рассчитаны на то, чтобы студенты могли в будущем решать практические задачи.

Ещё я всегда хотела попробовать себя в преподавании интересных курсов. Например, анималотерапия, организация социальных тренингов. Хотелось пользоваться богатыми научными фондами библиотек в Польше. В конце концов, всегда восхищалась прекрасными аудиториями, оснащёнными новейшими технологиями, компьютерами.

Мария исполнила и ещё одну свою мечту — стала больше путешествовать.

— Очень люблю путешествовать и мечтала ездить без виз, насколько это возможно. За несколько месяцев сейчас побывала в четырёх европейских странах, не замечая даже, где пролегают границы. Объездила разные города, о которых только мечтала в прошлом.

«Я же всегда хотела пожить в другой стране»

Татьяна всегда романтизировала возможность пожить в других странах, но не предпринимала к этому никаких действий. А в мае 2022 года её жизнь вдруг уместилась в два чемодана.

— Мы с семьёй улетели в Казахстан, рассказывает она. — В Казахстане меня быстро накрыло волной отчаяния. Эта страна стала буферной перед поездкой в Польшу, для которой требовались визы. Я тщетно искала свинину в магазинах, пробовала кумыс и поражалась устаревшим интерьерам в съёмных квартирах. Было трудно.

Как-то утром я прогуливалась недалеко от Ботанического сада. Думала о том, что больше не смогу покататься на качелях в деревне и поесть шашлыки с родителями. От этих мыслей было физически больно, они раздирали меня на части. И тогда я увидела надпись на здании: «YE’S». И я решила: «Конечно же да! Я в Казахстане, куда добралась бы в лучшем случае в старости». В тот день я подумала: «Да ведь мечта сбылась!» Я же всегда хотела пожить в другой стране не день, не два и не неделю — больше.

В тот же вечер я открыла афишу мероприятий Астаны. Женская выставка, самый удалённый от моря океанариум в мире, музеи и парки — хотелось посетить всё. Мы купили билеты на поезд в Алматы и забронировали там квартиру на две недели. И понеслось: легенды от местных, горы, лепёшки по пятницам, очаровательные дунгане, спелые дыни и бесконечная зелень улиц Алматы.

Сейчас Татьяна с семьёй живёт в Польше.

— У меня есть план и на эту страну тоже. Прожив в Белостоке год, я всё ещё «путешествую» — открываю новое и неизвестное прежде. Не знаю, когда закончится это путешествие и закончится ли оно вообще.

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