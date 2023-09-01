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Неприкаянный

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  • Андрей Окунь
  • 1.09.2023, 10:43
  • 2,386
Неприкаянный

Кремлю Гиркин даже в качестве спойлера не нужен.

Игорь Стрелков-Гиркин из СИЗО решил выставить свою кандидатуру в президенты. Может, я кого-то расстрою, когда напишу, что Стрелков не станет даже зарегистрированным кандидатом, но тем не менее это так. Модель президентских выборов в нашей стране работает крайне простым способом.

Есть человек, который еще до начала голосования является победителем, в нашем случае это Путин. И вся политическая система работает для того, чтобы привести его к победе как можно менее травматичным путем.

Однако Путин не может просто нарисовать себе 90% одобрения. Он эти немыслимые проценты должен получить в результате профессионально разыгранного шоу, которое убедит избирателей, что вся страна в экстазе бьется только при одном его президентском виде. Для этого в том числе нужны спойлеры.

Спойлеры выполняют как минимум две задачи: оттянуть голоса у сильного конкурента и сделать вид, что и выборы настоящие, и оппозиция мощная. Вот именно на эту роль на самом деле и претендует Стрелков ради освобождения и амнистии.

Только проблема Стрелкова в том, что действующей власти он в качестве спойлера не нужен. Народная поддержка, как показало заключение его в СИЗО, ограничивается интернетом, а с театром по легитимизации выборов справятся силами ручных партий по типу КПРФ и ЛДПР.

К тому же президентские выборы, как я полагаю, попытаются отвязать от темы войны и сосредоточат внимание массового избирателя на том, что ничего в России-то не поменялось и жить можно по-старому.

Стрелков в таких условиях будет только вредить, одним своим видом напоминая о многочисленных провалах российской армии. Так что в кремлевских кабинетах его предложение о спойлерстве отвергнут и оставят в СИЗО до лучших времен.

Андрей Окунь, t.me

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