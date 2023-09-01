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Какой будет осень в Беларуси?

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  • 1.09.2023, 10:54
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Какой будет осень в Беларуси?

Синоптики рассказали, ждать ли в сентябре холодов и дождей.

Минувшее лето не раз удивляло белорусов погодными аномалиями — длительные периоды засухи сменялись мощными ливнями с градом, в отдельных местах пронеслись настоящие ураганы и даже разрушительный смерч, пишет telegraf.news. Какой же будет грядущая осень? Ждать ли белорусам новых погодных аномалий в сентябре и когда в страну придёт привычная прохладная и дождливая белорусская осень? Синоптики озвучили свои прогнозы.

Так, авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», ссылаясь на численную модель прогнозов CFSv2, заявили, что белорусов этой осенью ждёт сухая и тёплая погода, в среднем на 2° выше климатической нормы.

Вот как выглядит прогноз на каратах средней температуры и осадков на ближайшие три месяца:

По расчётам той же модели CFSv, в сентябре в Беларуси будет также теплее обычного — в среднем на 1,5–2,0° выше многолетних значений.

А вот дождей, судя по расчетной модели, в сентябре будет в пределах нормы. Чуть больше осадков, по предварительным прогнозам, выпадет в юго-западных и северо-восточных районах страны.

«На картах вы видите старые климатические нормы. Нынешние немного теплее», — уточнили авторы канала, отметив, что действующие сейчас нормы для Беларуси примерно на 0,6° выше, чем показано на картах.

Синоптики из Белгидромета таких долгосрочных прогнозов, как правило, не озвучивают, а вот специалисты сайта о погоде Wisemeteo свои предварительные прогнозы на осень уже озвучили.

По их данным, погода этой осенью в целом будет «устойчивой и холодной», будет сохраняться некоторый дефицит осадков — всего белорусам пообещали порядка 16 дождливых дней за сезон, причём большая часть из них выпадет на октябрь.

Средняя температура в Минске в осенний сезон синоптики портала спрогнозировали ниже на 2°C, чем в прошлом году и пообещали, что типичная для Беларуси осень начнется уже 7 сентября. Сентябрь в целом синоптики портала назвали «типичным осенним месяцем», октябрь — холодным месяцем, когда «температурный тренд пойдет на понижение», а ноябрь — » достаточно стабильным» и, судя по небольшому количеству дождливых дней, достаточно сухим.

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