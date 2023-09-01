Мошенники придумали новую схему обмана белорусов 1.09.2023, 11:01

Минчанка положила на счет в банке 6000 рублей и спустя 15 минут лишилась денег.

В Беларуси набирает популярность новая схема мошенничества. Аферисты звонят и сообщают человеку, что с его счета в банке финансируется экстремистская деятельность.

Минчанке в мессенджере позвонила девушка и представилась сотрудником Следственного комитета. Со слов злоумышленницы, неизвестный открыл счет на имя потерпевшей и перечислил с него деньги на финансирование экстремистской деятельности.

А дальше по классике: чтобы помочь раскрыть преступление, нужно открыть счет в банке и зачислить на него все свои сбережения.

Минчанка так и поступила, после чего с ее карт-счета списали порядка Br6000.

Важно помнить, что работники банков никогда не связываются через мессенджер с целью получить личную информацию или реквизиты ваших документов.

Как еще действуют аферисты?

Например, мошенники распространяют в соцсетях рекламу от имени банка, заманивают на сайт и просят ввести номер телефона.

А некоторые злоумышленники предлагают белорусам совершить преступление: к примеру, поджечь авто милиции.

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