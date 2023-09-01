закрыть
1 сентября 2023, пятница, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мошенники придумали новую схему обмана белорусов

  • 1.09.2023, 11:01
Мошенники придумали новую схему обмана белорусов

Минчанка положила на счет в банке 6000 рублей и спустя 15 минут лишилась денег.

В Беларуси набирает популярность новая схема мошенничества. Аферисты звонят и сообщают человеку, что с его счета в банке финансируется экстремистская деятельность.

Минчанке в мессенджере позвонила девушка и представилась сотрудником Следственного комитета. Со слов злоумышленницы, неизвестный открыл счет на имя потерпевшей и перечислил с него деньги на финансирование экстремистской деятельности.

А дальше по классике: чтобы помочь раскрыть преступление, нужно открыть счет в банке и зачислить на него все свои сбережения.

Минчанка так и поступила, после чего с ее карт-счета списали порядка Br6000.

Важно помнить, что работники банков никогда не связываются через мессенджер с целью получить личную информацию или реквизиты ваших документов.

Как еще действуют аферисты?

Например, мошенники распространяют в соцсетях рекламу от имени банка, заманивают на сайт и просят ввести номер телефона.

А некоторые злоумышленники предлагают белорусам совершить преступление: к примеру, поджечь авто милиции. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип