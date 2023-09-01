«Я вложил в это место свою душу и свою любовь» 1.09.2023, 11:13

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Под Минском сдают в аренду удивительно красивый дом.

Realt рассказал об удивительном уединенном месте, которое расположилось в 10 минутах езды от Минска. Вилла «Чики» — это воплощение мечты и смелый архитектурный ход, территория, на которой комфортно взрослым, детям и питомцам. Здесь есть всё: терраса для самых душевных разговоров, гостиная с чарующим камином, озеро с пляжем, бассейн с подогревом, грибной и ягодный лес неподалеку. Хозяин виллы Дмитрий рассказал о том, как строился и каким получился дом из его снов. Посмотрите на эту красоту!

Деревня в 10 минутах езды от Минска сохранила свою атмосферу тишины и спокойствия

— В детстве и юности я мечтал о собственном частном доме в уединенном месте или на хуторе, это было целью всей жизни, — вспоминает Дмитрий. — Никогда не смотрел в сторону дачных поселков с «нарезанными» участками, наоборот, стремился к простору, к большим масштабам. Я очень люблю животных, особенно собак. У меня было два ирландских сеттера. Они не могли ужиться в квартире, им нужны были частный дом и единение с природой. Арендовать дом у чужих людей было не для меня. Поэтому я взялся за свою мечту и цель. Участок мне помогла подобрать знакомая, которая работала риэлтером. Увидев это место, его размах, водоем рядом, я понял, что здесь мои сны могут стать реальностью. Территория с водоемом занимает целый гектар, формально она разделена на три участка. На 2003 год все вместе они стоили полторы тысячи долларов в эквиваленте — мне очень повезло!

Уединенное место, которое Дмитрий выбрал для строительства, расположено в деревне Чики. Чтобы оказаться здесь, нужно выехать из Минска по Брестской трассе, а потом свернуть направо на МКАД-2. Сюда удобно добираться, но при этом деревня сохранила свою атмосферу тишины и спокойствия, отдаления от суеты. Этим она и впечатляет.

Участок на момент покупки представлял собой пустую землю с пересохшим руслом реки, где на глубине 1−2 метров уже сочилась вода. Такие условия усложняли все части работы — как проектные, так и фактические решения. Работали две команды проектировщиков, команда ландшафтников, были сделаны уклоны, скосы, на участок приезжали сотни самосвалов с землей: состояние почвы улучшилось, но в периоды сильных дождей до сих пор проявляется легкая заболоченность.

Дом строили из клееного бруса — в 2007 году это было новинкой

Идеи для строительства дома тоже были не из простых:

— Для меня важно использование натуральных материалов во всем: от строительства до ландшафтного дизайна. Хотелось, чтобы дом обогревался способом, не зависящим от внешних обстоятельств, чтобы здесь можно было жить автономно, но со всеми удобствами.

Строительство началось с дизайн-проекта, сделанного в 2007 году друзьями Дмитрия — Владимиром Сварцевичем и его спутницей Татьяной Липницкой. До этого эксперты занимались проектами интерьеров для квартир. Это была их первая работа по проектированию полноценного загородного дома. В то время деревянное строительство в основном было представлено «теремками из кругляка», а идеи наших героев казались нереальными — два вонзенных друг в друга павильона, одна крыша плоская, другая — под углом 19°. Новинкой тогда был и клееный брус, который сейчас доказал свою огнеупорность, высокую прочность и качественную термоизоляцию.

— Я сказал друзьям, что полностью им доверяю, — улыбается Дмитрий. — Одна из известнейших в то время студий отказалась оформлять наш проект на лицензионном уровне, сославшись на сумасшествие и невозможность реализации. Только спустя полгода, когда собственник студии побывал в Канаде и Скандинавии, увидел там подобные дома, он признал талант архитекторов и взялся за реализацию идеи.

Дом полностью строили из клееного бруса. За 2007 год сделали коробку, накрыли крышу, вставили деревянные окна. Кстати, тогда, во времена повсеместных стеклопакетов, такие окна тоже были уникальным решением. Их спроектировали панорамными, полностью открывающимися.

— Знакомые отговаривали меня стереотипами: «тебе будет жарко», «тебе будет холодно», «всё будет видно», «на стекле будут пятна». Но я доверял своему другу Владимиру и понимал, что он как архитектор видит на 10−20 лет вперед.

Затем работы на время остановились — не хватало ресурсов и времени. Возобновилось строительство в 2015 году:

— У меня есть свойство притягивать к себе хороших людей, — говорит Дмитрий. — К процессу подключился еще один мой друг и мы достроили дом за полгода. В последний день 2015-го закончили подключение камина, поставили стол и встретили Новый год. Новоселье летом 2016-го мы совместили с моим днем рождения. Тогда и поняли, что дом вмещает порядка 50 гостей, а с ночевкой здесь может комфортно разместиться 15 человек.

На участке — бассейн с подогревом и признанный лучшим ландшафтный дизайн

Площадь основного двухуровневого дома — 200 квадратных метров. Здесь много интересных архитектурных фишек — скандинавская геометрия, мансардные окна, натуральный газон на крыше, терраса с эстетичным навесом. На крышах установлены солнечные коллекторы. В части дома со скатной крышей расположились хозяйские спальни и санузлы, под плоской кровлей — гостевые.

Несколько помещений обустроили для любимцев — ирландских сеттеров. Собаки по-настоящему счастливы здесь, на просторе и свежем воздухе.

Снаружи дом окрасили в цвет темного асфальта, внутри пропитали двухкомпонентным натуральным маслом, обработали светлым матовым лаком — это было еще одним ноу-хау для наших широт.

На участке есть гостевой дом площадью 50 квадратных метров, для комфорта жителей он расположен в отдалении от основного. Стиль и формат повторяют скандинавские мотивы главной постройки. Внутри — сауна, гостиная, спальня.

В ландшафте — сеяный рукотворный газон, хвойные и лиственные деревья, валуны, поросшие мхом. Высажено более 70 видов трав и цветов, которые гармонично сочетаются с оттенками построек. На месте, где когда-то была пересохшая речка, сейчас благоустроенный зарыбленный пруд с кувшинками и лодкой. Есть зона для вечерних посиделок у костра.

— Любую идею для строительства нужно рассматривать с точки зрения своих принципов и правил, — делится опытом Дмитрий. — Какие-то декоративные решения может принять дизайнер, но важные, дорогие работы стоит продумывать детально. Например, бассейн на улице. Над ним я думал три месяца. В итоге на участке появился бассейн с постоянной температурой 24−25°C, с подогревом на солнечной энергии, с деревянным настилом вокруг, повторяющим природные мотивы окружающей территории.

Еще одна фишка участка — живые изгороди из боярышника, ирги Ламарка и пурпурной ивы. Смотрятся потрясающе.

Ландшафтный дизайн, выполненный на этом участке дизайнерами Юлией Тадеуш, Диной Захаровой и командой ARTGARDEN получил название «Дыхание ветра». В 2021 году он был признан лучшим реализованным проектом в ежегодном конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов. Сюда приезжали за вдохновением и идеями ландшафтные дизайнеры из Италии и Германии, стран Балтии. Об участке писали в российском журнале IN/EX и в итальянском Il Giardiniere.

— С момента проектирования дома прошло без малого 20 лет. Сейчас такие проекты на пике популярности благодаря своей эстетике и эргономике. Я сам влюблен в это место и замечаю, что гости виллы «Чики» тоже влюбляются в нее с первых минут.

На виллу «Чики» приезжают за спокойным и активным отдыхом

Два месяца назад Дмитрий начал сдавать дом в аренду:

— Я вложил в это место свою душу и свою любовь, я горжусь им и хочу делиться этими ощущениями с другими, заряжать и вдохновлять их.

Сюда приезжают за разными форматами отдыха. Можно устроить романтический вечер или дружеские посиделки у двустороннего камина, который буквально чарует своим уютом. Сделать барбекю, поужинать на свежем воздухе и поболтать — на просторной дощатой террасе площадью более 200 «квадратов», где после заката зажигаются огоньки.

Для активного отдыха — множество вариантов. Можно порыбачить, поиграть в футбол, волейбол и бадминтон. Прямо на участке расположено озеро с двумя островами, по которому можно плавать на лодке. Для зимних развлечений — 5 комплектов коньков и 6 комплектов беговых лыж. В лесу неподалеку можно собирать грибы и ягоды.

Дом сдается на сутки. С воскресенья по четверг стоимость суток — 550 евро (здесь и далее расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка), последующие сутки со скидкой 50%. С пятницы по воскресенье стоимость суток — 750 евро, двоих суток 1350 евро, последующие сутки со скидкой 50%. Есть акция для пар: аренда домика у озера с понедельника по четверг за 150 евро в сутки.

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