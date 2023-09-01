Провал лунной миссии РФ: в NASA показали кратер от падения «Луны-25» 5 1.09.2023, 11:09

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Фотофакт.

Разведывательный орбитальный аппарат NASA сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом падения российского спутника «Луна-25».

Как отмечается в сообщении NASA, на последних изображениях этой точки, сделанных в июне 2022 года, кратера не было. В то же время он есть на фотографиях от 24 августа. Новый кратер находится недалеко от предполагаемой точки падения Луны-25, поэтому в NASA сделали вывод, что он, скорее всего, образовался в результате падения спутника, а не в результате естественного удара.

«Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на 57,865 градусах южной широты и 61,360 градусах восточной долготы на высоте около минус 360 метров. Точка удара находилась на крутом (уклон более 20 градусов) внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от предполагаемой точки приземления Луны-25 на 69,545 градусах южной широты и 43,544 градусах восточной долготы», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая попытка РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну потерпела поражение - спутник «Луна-25», который должен был приземлиться на южный полюс Луны, 20 августа столкнулся с ее поверхностью и прекратил свое существование.

В то же время всего через несколько дней индийский спутник Chandrayaan-3 успешно приземлился на Южном полюсе Луны и ведет там исследования.

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