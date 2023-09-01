Полезнее, чем йогурты: ученые рассказали о неожиданной пользе пива 8 1.09.2023, 11:18

2,158

После шокирующих результатов исследования уже появилась идея создания «оздоровительного пива».

Время от времени появляются новые исследования, которые заставляют нас усомниться в своих привычках и устоявшихся взглядах. На этот раз исследование, проведенное в Даляньском медицинском университете, Китай, принесло удивительные новости о предпочтениях представителей поколения Z в еде и напитках, особенно в отношении здоровья их кишечника. Самым удивительным среди их меню оказалось пиво и его воздействие на здоровье, пишет New York Post.

Мы все видели, какие дикие и уникальные блюда готовят представители поколения Z на TikTok. От уникальных кулинарных месив до любви к ферментированным продуктам — это молодое поколение отличается разносторонним подходом к питанию. Однако это может не лучшим образом сказаться на здоровье их кишечника, несмотря на популярные тренды, советующие не всегда подкрепленные наукой «здоровые» блюда.

Неожиданный поворот во всем этом заключается в том, что исследование показало, что пиво в умеренных количествах может быть полезнее для здоровья кишечника, чем многие модные продукты, богатые пробиотиками, которые так любит поколение Z. К таким продуктам относятся йогурт, комбуча, соленья и даже хлеб на закваске.

Почему именно пиво? Оказывается, пиво содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые потенциально могут улучшать здоровье кишечника. Это означает, что простое пиво может дать даже больший эффект, чем многие добавки, ставшие модными в последнее время.

Интересно, что, несмотря на полезность пива, представители поколения Z, похоже, стали пить его меньше. По сравнению с подростками начала 2000-х годов современные молодые люди более консервативны в потреблении алкоголя. Кроме того, склонность поколения Z избегать множества общественных мероприятий, привела к снижению количества совместных выпивок.

В ходе исследования было выдвинуто интригующее предложение: а что если создать пиво, ориентированное на оздоровление? Это будут слабоалкогольные или вовсе безалкогольные напитки, обогащенные антиоксидантами, клетчаткой и пробиотиками. Такое «оздоровительное пиво» могло бы предложить сбалансированный способ получения преимуществ, сочетая полезное с приятным.

Китайские исследователи в восторге от перспектив такого обогащенного пива. Они даже намекают на то, что пиво может играть роль в лечении хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и ожирение. Однако эта область исследований находится в стадии становления, и потребуются дополнительные работы.

Для поколения Z очень важно соблюдать баланс между модными привычками в еде и здоровым питанием. Хотя пиво и не может заменить их любимые ферментированные продукты, оно предлагает неожиданный путь к здоровью кишечника. Как всегда, ключевыми моментами являются умеренность и принятие взвешенных решений. Помните, что у каждого человека свои потребности в здоровье и питании, поэтому всегда нужно учитывать, что лучше для вас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».