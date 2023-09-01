СМИ: Российскую армию съедают вши 5 1.09.2023, 11:17

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Количество зараженных растет с двухзначной скоростью.

Из-за войны против Украины в 2023 году в России зафиксировали резкое увеличение числа людей, заразившихся вшами.

Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает The Moscow Times.

Согласно статистике, уровень заболеваемости педикулезом в России неуклонно снижался последние 10 лет.

В 2010 году это было 272 тысячи случаев в год, в 2015-м — 243 тысячи, в 2020-м — 181 тысяча, а в 2022-м — уже лишь 113 тысяч.

Однако проблема вшей у россиян вновь обострилась вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда кремлевское «пушечное мясо» оказалось в антисанитарных условиях, и теперь количество зараженных растет с двухзначной скоростью.

В какой-то момент жены и матери оккупантов даже записали по этому поводу обращение к своему диктатору Владимиру Путину, но тот даже «не почесался».

Зато захватчикам с тех пор приходится чесаться все чаще.

По итогам июня врачи обнаружили вшей у 10,2 тысячи граждан РФ, что на 24,1% больше, чем в том же месяце годом ранее.

«Проблему педикулеза на фронте признает и минобороны. В официальном журнале Военные комиссариаты России» ведомство называет вшей «ползучими врагами» и напоминает, что в годы Второй мировой от педикулеза страдали 96% бойцов Красной Армии», — отмечают журналисты.

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