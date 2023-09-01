Жданов раскрыл хитрость Генштаба ВСУ и Залужного, которую никто не может разгадать 1 1.09.2023, 11:21

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Олег Жданов

Это помогает держать врага в постоянном напряжении.

Где будет главное направление удара Сил обороны Украины, не догадываются ни враг, ни военные эксперты, сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Офицер запаса отметил, что успехи ВСУ имеют место то на одном, то на другом участке фронта, основные резервы накапливаются на каком-то конкретном направлении, чем командование ВСУ вводит всех в заблуждение.

Эта хитрость Залужного помогает держать врага в напряжении, а еще оставляет для ВСУ фору в виде элемента внезапности, поскольку невозможно предположить, где они ударят в следующий раз.

Военный эксперт назвал главную цель контрнаступления ВСУ и способы, которыми она может быть достигнута: «Скорее всего, на Мелитополь мы пойдем уже вдоль побережья Азовского моря. Вот так будет, мне кажется, поэтому сейчас самое главное - это выйти на побережье Азова, и, скорее всего, этот выход будет либо в Бердянск, либо между Бердянском и Мариуполем. Бой покажет, куда нам идти».

Затем полковник запаса ВСУ рассказал о важном нюансе планирования наступательных действий Генштабом Украины во во главе с Залужным: «На сегодня, я так понял, что Волноваха - Мариуполь - это направление не является приоритетным, хотя есть маленькая ремарка к этому. Дело в том, что на сегодняшний день наш Генеральный штаб и Главком Залужный сделали такую ситуацию интересную, что российское командование до сих пор не может понять, где направление главного удара наших войск, я, кстати, тоже не могу понять. Многие аналитики мечутся, но никто не знает, какая же главная задумка, где направление главного удара».

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