Польский генерал: Белорусские службы на границе испытывают проблемы 1.09.2023, 11:31

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В том числе и с нелегалами.

Белорусские службы на границе испытывают проблемы в последнее время, после усиления польского присутствия. Об этом в интервью РАР заявил командующий оперативной группой «Подляшье» бригадный генерал Аркадиуш Миколайчик.

По его словам, польские силы сосредоточены на совершенствовании связи и системы управления на границе, повышен уровень маневренности.

«Мы лучше читаем ситуацию, быстрее делаем выводы и адекватно реагируем», – сказал он.

По его мнению, на белорусской стороне более нервная ситуация.

«Проблемы по ту сторону границы возросли. Мы видим, что представители служб в масках ведут разведку со своей территории. Они за нами наблюдают», – сказал он.

Миколайчик отметил и сложности с переправкой мигрантов.

«Видно, что они находятся под большим давлением, и невозможность переправить мигрантов через нашу границу означает, что у них есть проблемы не только с управлением этой операцией, но и с управлением людьми, которых они собрали на своей стороне. Они гонят мигрантов до самой границе в принципе на всем ее протяжении», – добавил генерал.

Он напомни, что в на прошлой неделе с белорусской стороны лица в форме забрасывали польский патруль камнями. За последнее время это был единственный случай.

Надо отметить, что с воскресенья, 27 августа, активность мигрантов на границе снизилась. На этой неделе лишь один раз фиксировалось более 70 попыток нарушения. В остальные дни их было около 10-20, например, за четверг, 31 августа, польская сторона сообщила о 26 нарушителях, 12 из которых вернулись вглубь белорусской территории при виде патруля.

Миколайчик также заявил, что угроза со стороны группы Вагнера сохраняется, в связи с чем польские службы должны быть крайне бдительными и готовы к любым вариантам. Он подчеркнул, что у группировки есть авиационные силы, тяжёлые вооружение, в том числе самолеты F-16 и танки Leopard.

В состав «Подляшья» входят служащие 6-й воздушно-десантной бригады, 25-1 воздушно-кавалерийской бригады, 17-й велькопольской механизированной бригады и 12-й механизированной бригады.

Напомним, после появления в Беларуси «вагнеровцев» польское Минобороны усилило армейское присутствие на границе. 4 тыс. военнослужащих выполняют задачи непосредственно на границе вместе с пограничниками и полицией, а 6 тыс. находятся в глубине польской территории.

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