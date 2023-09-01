«Яндекс» решил показывать белорусским пользователям неотключаемое сообщение 1 1.09.2023, 11:40

Зачем?

Компания «Яндекс» предупредила белорусов о том, что с 1 сентября пользователи таких приложений, как Яндекс Такси, Яндекс Карты и Яндекс Навигатор могут увидеть у себя на экранах специальное уведомление.

Специальные уведомления, которые с 1 сентября станут постоянными для приложений «Яндекса», будут появляться в том случае, если водитель превысит предельно допустимую скорость вблизи школ (как правило, там действует ограничение скорости до 20-40 км/ч).

«Будьте внимательны, рядом школа,» — предупредит водителя приложение.

При построении маршрута рядом с учебными заведениями — гимназиями, лицеями, общеобразовательными и начальными школами — на экране гаджета у водителя в приложении также всегда будет всплывать предупреждение «Рядом школа».

Как, сообщили в компании, в преддверии начала нового учебного года сервис Яндекс Go также дополнительно напомнил всем водителям партнёров сервиса в специальном приложении о правилах дорожного движения, в том числе — о необходимости снижать скорость вблизи учебных заведений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».