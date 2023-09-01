«Ник и Майк»: У Лукашенко истерика и суета
- 1.09.2023, 11:47
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А часики тикают.
«Ну, что же синепалый засуетился, как и говорили в утреннем посте. Посмотрим, как у него получится решить несколько взаимосвязанных задач», - пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:
— Дано:
1. Ультиматум Польши и стран Балтии - убрать бандитов из террористической организации Вагнер и остановить нелегальных мигрантов.
2. Нелегальные мигранты - совместный бизнес с окурком.
3. Контроля над вагнеровцами нет. Они скорее будут следовать в фарватере Кремля, если им не заплатить.
4. Ультиматум не считается выполненным, пока не будет действий, а не обещания, гарантии и клятвы синепалого. Повар окурка мог бы подтвердить серьезность гарантий, но не может, так как имел неосторожность в эту чушь поверить.
Итого: шпагат вьелся в яйца.
1. Запад не поверит словам, а без высокой встречи там не с чем ехать к окурку. Тем более нужно еще за пролет дронов отвечать.
2. Без договоренностей с окурком по вагнеровцам не о чем говорить с Западом, который устал от слов.
Останется истерика и суета. Что мы сегодня и наблюдали. Направо пики точеные, а налево ... верченые. А часики тикают. Тик-так.