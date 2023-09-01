Практически невозможно разгадать: головоломка для самых умных 2 1.09.2023, 12:06

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Задача действительно непростая и по силам далеко не всем.

Приготовьтесь проверить свои способности наблюдательности. Сегодня – с помощью действительно сложной головоломки. Она изобилует огромным количеством деталей, а найти нужно одну, совсем маленькую.

Ее опубликовало издание Jagran Josh. В головоломке, которую ценители называют настоящим вызовом, задача - найти плюшевого мишку, который незаметно прячется среди целой груды одежды и других предметов для младенцев.

Авторы задания убеждают, что настоящий профессионал сможет справиться с ним за 19 секунд. Любителю может понадобиться минута. Если вы относитесь к одной из этих категорий, ставьте таймер и начинайте поиск. Если это не про вас, то попробуйте просто решить задачу без подсказки. Учитывая ее сложность, это уже будет незаурядное достижение.

Рассматриваемая картинка выглядит, как синий фон, заполненный одеждой и другими предметами очень плотно. Это идеальная среда, чтобы скрыть потерявшегося среди них единственного плюшевого мишку.

Авторы головоломки утверждают, что ключ к успеху здесь – это уделить поиску все свое внимание, не отвлекаясь ни на один посторонний фактор. Если вы легко реагируете на внешние раздражители, постарайтесь максимально исключить их и только тогда начинайте решать задачи.

Но приготовьтесь к тому, что найти верный ответ будет очень непросто. Справиться с ним, еще и в отведенное время смогут только единицы. Поэтому не сдавайтесь и продолжайте поиск.

Если же мишка никак не находится, тогда вы можете воспользоваться подсказкой ниже. На ней правильный ответ обведен кружочком.

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