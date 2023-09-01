В Минске школьникам на 1 сентября приготовили «эксклюзивное» блюдо 1.09.2023, 12:17

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Из «эксклюзивного» там только название.

Минский Комбинат школьного питания решил порадовать школьников 1 сентября «эксклюзивным» блюдом — «импортозамещенными» хот-догами. «Зеркало» показало блюдо.

«На обед у ребят запеченная булочка „Мастер-класс“ с аппетитной колбаской», — рассказало издание и показало видео, как работница столовой раскладывала на тарелки хот-доги.

Комплекс дополнили соком и творожным сырком, разработанным специально для детского питания.

Напомним, ранее заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава Алла Малахова сообщила, что фастфуд будет исключен из школьного меню. При этом она допустила, что что-то похожее на чизбургеры, гамбургеры и другие блюда будет в рационе школьников, но «так это называться не будет».

— Может, какой-то горячий слоеный бутерброд и так далее, — уточнила Малахова.

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