Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского 1.09.2023, 12:18

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Кирилл Буданов

Москва «очень всерьез» и тщательно планировала операции.

В Москве представители режима Путина несколько раз «готовили определенные операции» по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Наталье Мосейчук.

«Давайте так, несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень всерьез и тщательно планировали подготовительные мероприятия. В конце концов, вы видите, что украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло», — подчеркнул Буданов.

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее», - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

«Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину», - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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