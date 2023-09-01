Доллар продолжает дорожать на торгах 1.09.2023, 12:19

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Какие курсы валют установили обменники в начале сентября.

На 1 сентября 2023 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 3.2291, курс евро – 3.5, курс российского рубля (100 RUB) - 3.3509.

Курсы валют на 1 сентября 2023

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0156 рубля до 3.2291, что составило 0.49%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1947 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.01 (0.29%), на 1 сентября 2023 курс составил 3.5.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0011 рублей (0.03%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0342 рублей.

Китайский юань укрепился на 0.0252 рублей (0.03%). За месяц курс юаня увеличился на 0.1765 рублей.

Курсы валют на 1 сентября 2023, в обменных пунктах

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 3.12 – 3.221 рублей, курс продажи доллара 3.229 – 3.26. Евро можно было продать в диапазоне 3.33 – 3.492 рублей, купить – 3.505 – 3.57.

На сегодня кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB=105.8 (стоимость 1 доллара равна 105.8 российских рублей),

EUR/USD=1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар),

EUR/RUB=114.9 (114.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

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