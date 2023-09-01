WSJ: Наступление ВСУ достигло переломной точки 1.09.2023, 12:37

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Эксперт Пентагона рассказал, что приблизит победу.

Экс-офицер военного флота США и функционер Пентагона Сет Кропси опубликовал авторскую статью, в которой провел детальный анализ стратегии и тактики, избранной МО Украины для контрнаступления ВСУ.

С его слов, если украинским защитникам дать еще какое-то время, то линия обороны армии Путина падет, написал эксперт на страницах издания WSJ.

Однако, чтобы это произошло как можно скорее, Киеву необходима военная поддержка со стороны США.

Чтобы ВСУ добились больших успехов на поле боя, им нужны не бесплатные советы от американских генералов и чиновников, а реальное оружие.

Кропси подчеркнул, что после распада СССР ни американские, ни российские военные эксперты детально не изучали и не анализировали боевые действия армий противника, именно поэтому нет смысла профессионально анализировать усилия ВСУ в ходе контрнаступления.

Нет смысла в том, чтобы сосредоточить все свои усилия только на одном направлении или городе. Это прекрасно понимает и противник, который в любой момент может перебросить на один участок фронта резерв с других направлений.

Более того, ни у одной из противоборствующих сторон нет полного преимущества в воздухе. Военный эксперт похвалил Киев, который не пошел на поводу у западных военных экспертов.

В противном случае вся наступательная мощь ВСУ была бы стерта за пару дней силами ВС РФ, резерва, военной техники и авиации на одном участке фронта.

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