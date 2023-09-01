В 50-ти километрах от Минска продается инстаграмный дом-треугольник с отделкой 1 1.09.2023, 12:54

2,800

Цена — как у однушки.

Последние несколько лет в Беларуси все чаще попадаются компактные дома в форме треугольника. В 50 км от столицы, в деревне по пути в Молодечно, продается именно такой объект. Внутри уже все отделано, осталось лишь расставить мебель, пишет realt.by. Посмотрите, как он выглядит и сколько стоит.

A-frame дом или дом-треугольник продается в деревне Кухари в Молодечненском районе — 50 км от Минска. Его построили из древесины глубокого обжига в 2023 году. Тут сделали надстропильное утепление стен и пол без мостиков холода. Крыша — металлическая. Общая площадь дома — 62 квадратных метра.

Внутри уже все подготовлено для переезда. Покупателям останется заняться лишь самым приятным — расстановкой мебели. Станы здесь отделаны имитацией бруса и покрыли маслом и воском.

В доме имеется второй этаж, где можно сделать спальню. Первый этаж предназначен для кухни-гостиной. Для отопления и уюта тут уже установлена печка-камин.

На первом этаже также есть совмещенный санузел, где поместятся душевая кабина, умывальник, туалет и стиральная машина и бойлер. В ванной лежит водостойкий ламинат.

За счет панорамного остекления внутрь попадает достаточное количнство естественного света. Окна и двери — ПВХ. Большие стекла имеют толщину 6 мм, южная сторона — спецстекло, снаружи — ламинация.

В дом уже введены коммуникации. Водопровод — центральный, канализация — местная. Что по электричеству? Кабель идет в металлической гофре в ПВХ-оболочке, УЗО по группам (производство Австрия). Установлена система «умный дом».

К дому прилегает две террасы, что находятся с двух сторон.

Сам участок занимает 25 соток и располагается на углу деревни. С нескольких сторон дом окружают небольшие леса, есть отдельный заезд во двор.

На территории также есть старый дом, используемый как хозпостройка, погреб, растет старый сад.

За дом с участком просят 43 400 долларов.

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