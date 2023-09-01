Накануне большого прорыва 1.09.2023, 13:07

3,418

Фото: EPA

ВСУ могут на нескольких направлениях обрушить весь Запорожско-Херсонский фронт РФ.

Почти три месяца назад началось украинское наступление. «Новая-Европа» совместно с экспертами вспоминает, чем запомнилась летняя военная кампания, каких успехов удалось добиться сторонам, чему научились армии Украины и России. Также обсуждаем, к чему привели удары по объектам в глубоком российском тылу, будут ли новые атаки на Керченский мост, почему меньше слышно про HIMARS и нанес ли урон войскам РФ уход ЧВК «Вагнер».

В конце августа украинская сторона заявила о захвате села Работино в Запорожской области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение населенного пункта и рассказала, что теперь ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого. Что можно сказать о ходе украинского наступления? Многие называют его крайне медленным.

— В текущем тысячелетии так не воевал еще никто, — рассказывает «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

— Украина атакует россиян, практически не применяя авиацию и имея немного средств дальнего поражения. Фактически мы видим окопную войну, по тактике сравнимую с конфликтами начала ХХ века.

Происходят медленные прогрызания линии обороны в нескольких местах. В Первую мировую на это уходили годы. Сегодня — месяцы. В итоге удалось в Работино преодолеть первую линию обороны с минными полями и дополнительной линией поддержки. Еще на двух участках также скоро должен произойти прорыв.

По данным Романа Свитана, в районе деревни Новопрокоповка, находящейся на пути ВСУ от Работино к городу Токмак, расположена вторая линия российской обороны. Сейчас украинские силы обходят Новопрокоповку с восточной стороны. Вскоре должно быть перерезано железнодорожное сообщение из Волновахи на Токмак. На это может уйти время до 9–10 сентября.

— Возможно, командование примет решение атаковать по трем направлениям: на Токмак, в районе Времевского выступа у Старомлыновки и форсировать Днепр в окрестностях Херсона, — предполагает Роман Свитан. — Для этого потребуются значительные силы. Располагает ли ими ВСУ и нужно ли так их применять — это решает главком Валерий Залужный.

Насколько известно Роману Свитану, третья линия российской обороны не сплошная, как первые две, а представляет собой очаговые узлы оборонительных сооружений. Такую линию легче штурмовать.

— Задача на осень — прорывами российской обороны на нескольких направлениях обрушить весь Запорожско-Херсонский фронт, — прогнозирует Роман Свитан.

— У России нет сил, средств и личного состава удерживать всю тысячекилометровую линию соприкосновения.

— Украинским войскам на мелитопольском направлении удалось преодолеть первую линию обороны армии РФ, — говорит глава «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко. — Сейчас ВСУ будут вести бои южнее Работино у второй линии. Также успехи есть на Бердянском направлении, где южнее села Урожайное ВСУ вклиниваются в российскую оборону. На Купянско-Лиманском направлении украинская сторона активно сдерживает натиск россиян. Эти комбинированные задачи успешно решаются. Предполагаю, что темпы продвижения наступления должны были быть значительно выше. К зиме сухопутный коридор в Крым планировалось перерезать и выйти на Азовское побережье и к административной границе полуострова. Сейчас продолжаются жестокие бои за достижение этих целей. Шансы исполнить задуманное у украинского командования еще есть.

Александр Мусиенко утверждает, что на Южном направлении российские войска ушли в глубоко эшелонированную оборону. Благодаря использованию минных полей и мощных фортификационных сооружений она оказалась эффективной. ВСУ активно используют маневренный способ ведения боевых действий малыми группами при поддержке артиллерии и средств дальнего поражения противника. Именно эта стратегия позволила освободить Старомайорское и Работино.

При этом на востоке россияне продолжают пользоваться тактикой «мясных штурмов» силами состоящих из заключенных отрядов «Шторм Z». С потерями никто не считается.

— Контрнаступление Украины продолжается, — заявляет «Новой-Европа» военный аналитик ФБК Ян Матвеев. — Ясно, что на данный момент размер освобожденных территорий не может являться удовлетворительным результатом операции. Однако прогресс украинских войск в Работино открывает перед ВСУ обширные возможности для удара к Азовскому побережью. Преодолев минные поля, ВСУ вышли к так называемой «линии Суровикина» (противотанковый ров, линии бетонных пирамидок «зубы дракона». — Прим. ред.). Будем наблюдать за тем, насколько быстро украинцам удастся ее преодолеть.

У Яна Матвеева есть вопросы: после месяцев жарких битв чьи войска сохранили большую боеспособность, менее измотаны боями, лучше обеспечиваются и чаще ротируются? У какой из сторон остались в запасе обширные резервы? Кто понес меньшие потери в технике? По данным военного аналитика, по всем пунктам преимущество на украинской стороне.

— Говорить об итогах летней военной кампании, на мой взгляд, сегодня рано. Мы можем обсуждать только текущую довольно активно развивающуюся ситуацию, — объясняет «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — С началом наступления Украина попыталась достичь существенных успехов при помощи сравнительно массированного наступления. Однако, столкнувшись с потерями, командующие ВСУ изменили стратегию на постепенное продавливание российской обороны, с тем чтобы заставить армию РФ растрачивать резервы во время боевых действий.

На сегодняшний день назвать оперативными успехами освобождение территорий нельзя. Эти победы слишком локальны. Но они могут стать основой для дальнейшего продвижения.

Взятие Работино позволит, по мнению Давида Шарпа, двигаться на юг и, вероятно, начать обходить город Токмак. Именно это направление наряду с ударом в районе Старомлыновки сегодня можно назвать наиболее перспективным. Освободив Работино, ВСУ вышли ко второй, или, как ее еще называют, основной линии обороны.

— Недавно стало известно о состоявшемся на польско-украинской границе разговоре Валерия Залужного с военачальниками из США и Великобритании, — продолжает рассказ Давид Шарп. — Из просочившихся в прессу цитат известно, что, по мнению украинского командующего, ВСУ сегодня находятся на грани прорыва российской обороны. Судя по всему, Киев вынуждает Москву израсходовать все доступные резервы и перенапрячь усилия. Если судить по некоторым признакам, то ситуация меняется именно в этом направлении. Сохранив наступательный потенциал, украинские войска смогут добиться успехов на участках, на которые у противника не хватит сил. В этом случае темпы наступления могут значительно возрасти.

Вести наступательные действия на Южном направлении в Херсонской и Запорожской областях ВСУ смогут, по данным Давида Шарпа, еще долгое время. Ведь погодный фактор в том регионе незначительно влияет на мобильность техники. Вполне вероятно, что распутицы не будет даже в октябре — ноябре.

Война идет уже полтора года. Чему научились обе стороны за время конфликта?

— Российское командование извлекло уроки из произошедших поражений, — говорит Давид Шарп. — Стало ясно, что для удержания оккупированной территории потребуются значительные человеческие ресурсы. Для эффективной обороны на протяженном участке фронта нужно большое количество личного состава. Была объявлена мобилизация. После сдачи части оккупированных земель линия соприкосновения значительно сократилась. Ответ на задачу был в том, что для эффективного сопротивления наступающему неприятелю российской армии требуются насыщение личным составом и подготовка глубоко эшелонированных и оснащенных в инженерном плане оборонительных позиций. За прошедший год группировка РФ значительно выросла. Учится система, учатся и люди.

Российские военные, участвующие в войне уже длительное время, приобрели значительный боевой опыт. Обе стороны научились крайне эффективному использованию барражирующих боеприпасов.

— Российская сторона поняла важность использования беспилотников и начала их массированное применение, — считает Ян Матвеев. — Эти БПЛА как обеспечивают нужды разведки, так сами в качестве дронов-камикадзе поражают украинскую технику.

Ян Матвеев задается вопросом: можно ли сказать, что российская армия научилась обороняться? Ему ясно, что в настоящее время армия РФ опирается на заранее созданные рубежи укреплений и минные поля, которых в прошлом году у российской стороны не было. Опыт прошлогодних поражений заставил россиян серьезно подойти к обороне и выстроить фортификационные сооружения.

Прошедшее лето запомнилось многочисленными ударами по объектам в российском тылу. Диверсия снова вывела из строя Керченский мост. Насколько эффективна тактика налетов дронами и обстрелов ракетами России и оккупированных территорий?

— В Крыму прошедшим летом происходили многочисленные атаки на различные объекты армии РФ: нефтебазы, базы флота, расположения техники, частей и так далее, — вспоминает Роман Свитан. — Туда летели не только беспилотники, но и ракеты. На полуострове очень велика плотность военных объектов. Недавно ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-400. Уверен, что и Крымский мост скоро будет окончательно выведен из строя. Это одна из приоритетных целей.

— ВСУ кратно нарастили частоту и количество ударов по Крыму, — дополняет Александр Мусиенко. — Мы видим проведение на территории полуострова комплексных операций по ударам с воздуха дронами и ракетами, видим атаки по воде морскими беспилотниками. А также известно о диверсионно-разведывательной деятельности спецподразделений Украины в этом регионе. В результате уничтожаются системы ПВО, склады с боеприпасами, военная инфраструктура. Это значительно усложняет логистику россиян.

— Атаки беспилотников и ракет по складам, аэродромам и нефтебазам, безусловно, имеют серьезный эффект для нарушения снабжения фронта,— замечает Ян Матвеев. — Даже те удары, которые сегодня не кажутся особенно удачными, в будущем могут нанести российской стороне значительный ущерб. И запуск беспилотников по центру Москвы, имеющий в первую очередь психологическое значение, оттягивает с других важных мест системы ПВО.

Керченский мост, по словам Яна Матвеева, однозначно является законной целью для ударов Украины. Доказано, что по нему перевозят товары военного назначения и технику. Любые повреждения моста значительно повлияют на графики поставок и затруднят логистику. А если это сооружение получится разрушить, а при этом украинские войска всё же смогут перерезать сухопутный коридор в Крым — полуостров окажется отрезанным от России. В такой ситуации снабжать и удерживать его будет крайне затруднительно. Возить грузы кораблями станет сложно из-за украинских морских беспилотников. Потенциально это крайне опасная для Кремля ситуация.

— В отличие от символических атак на Москва-Сити, диверсии на Керченском мосту имеют очевидные военное и экономическое значение, — считает Давид Шарп. — Пока что мы не видели массированной ракетной атаки на этот объект. Хотя российская сторона рассказывает о сбитых ракетах зенитного комплекса С-200, переделанных для ударов по поверхности, окончательной ясности в этом случае нет. Теоретически на пределе хватает дальности у крылатых ракет Storm Shadow, чья дистанция полета была урезана производителем до 300 километров. Но тогда их нужно запускать прямо над линией фронта, или даже залетая на вражескую территорию. Видимо, украинцы не готовы жертвовать пилотами в столь самоубийственной миссии. Для того чтобы запустить ракету без смертельной опасности быть сбитым российскими ПВО, нужно, чтобы фронт продвинулся ближе к Крыму. Кроме того, остается возможность диверсии. Но тут мы не можем предполагать, что еще могут выдумать обе стороны в такой схватке. Беспилотниками, даже если в цель попадут сразу несколько, нанести надежной конструкции моста серьезного урона не получится.

По словам Давида Шарпа, Украина пытается атаковать объекты логистической инфраструктуры. И эта стратегия оказывается успешной. Ведь группировку в Херсоне после разрушения переправ и мостов россияне просто не смогли снабжать и вынуждены были покинуть город.

Почему так мало слышно о поражении российских целей ракетами HIMARS? Раньше только о них и говорили в новостях.

— На максимальную глубину в 70 км имеющимися боеприпасами HIMARS и M70 MLRS украинские силы вынесли все интересные объекты: склады, штабы, скопления техники и личного состава, — рассказывает Роман Свитан. — Российская сторона вынуждена была рассредоточить боеприпасы и ГСМ по настолько небольшим объектам, что направлять туда дорогую ракету нет смысла. Как только россияне начинают устраивать сравнительно обширные базы, как недавно произошло под Токмаком, туда летят ракеты.

Сейчас Украина ждет кассетные реактивные боеприпасы M-26 для HIMARS и MLRS. Таких ракет у США много. Они должны были попасть на утилизацию, но пойдут на помощь Украине, где будут работать в режиме РСЗО для массового поражения живой силы и техники России.

— Российские ПВО и войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научились глушить сигнал наведения ракет HIMARS и отводить летящий боеприпас в сторону от цели, — утверждает Александр Мусиенко. — Однако компания-производитель этих ракет в настоящее время проводит обновление программного обеспечения своей продукции с целью защиты от глушения системами РЭБ. Это позволит сделать такие ракеты менее уязвимыми для внешних воздействий. Кроме того, в скором времени ожидаются поставки кассетных боеприпасов для установок HIMARS и MLRS. Такое оружие, несомненно, поможет украинскому наступлению.

— HIMARS и MLRS никуда не делись, — говорит Ян Матвеев. — Просто значительно снизился пропагандистский эффект от их использования. Нередко можно встретить в сети видео работы этих РСЗО и даже результаты их ударов. Возможно,

ВСУ берегут боеприпасы к более активной фазе наступления, когда нужно будет выстреливать не один, а десять пакетов ракет для наибольшей эффективности.

Ян Матвеев предполагает, что украинские власти сознательно не хотят особенно хвалить HIMARS. Ведь им нужно получить новые виды вооружений. Поэтому подчеркивать лишний раз эффективность имеющегося оружия было бы недальновидно.

— HIMARS и MLRS стали легендарным оружием в немалой степени благодаря российским командирам, — вспоминает Давид Шарп. — После того как эти РСЗО уже были поставлены в Украину, о чем широко сообщалось, и их технические характеристики были известны, многие офицеры армии РФ не сделали из этого никаких выводов. Склады боекомплекта и ГСМ не были отведены в глубь российской территории или разобраны на более мелкие хранилища. Штабы продолжали заседать в известных местах. Личный состав селили большими группами в общежитиях и в учебных учреждениях. Вспомним обстрел ПТУ № 19 в Макеевке в новогоднюю ночь. В итоге Россия поменяла подход к логистике, стала использовать небольшие склады. Штабы тоже отвели за 70 км — дистанцию имеющихся на сегодня у Украины ракет для HIMARS. Сегодня эти РСЗО заняты тем, для чего созданы: обстрелом российских колонн, артиллерийских установок, САУ, различной техники, систем ПВО и РЭБ и так далее. И они применяются весьма успешно. Успех использования против высокоточных ракет аппаратуры радиоэлектронной борьбы не доказан. Если судить по видео и фотосъемкам, множество боеприпасов HIMARS попадает в цель.

По словам израильского эксперта, после появления у Украины ракет Storm Shadow Россия некоторое время также проявляла беспечность. Но попадания по штабам, приведшие к смерти многих офицеров, заставили россиян пересмотреть правила безопасности. В Бердянске на командном пункте погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. Сейчас россияне стараются не подставлять своих военачальников под удар.

— Украина ждет поставки нового боеприпаса для HIMARS и MLRS — GLSDB, — рассказывает Давид Шарп. — Это авиабомбы малого диаметра, запускаемые при помощи ракетных двигателей с пусковых установок РСЗО на дистанцию в 150–160 километров. Американцы обещали передать их к осени. У США, судя по открытой информации, много компонентов для этого вида оружия. Так что его появление на фронте может всерьез изменить правила игры. Если дорогие и малочисленные крылатые ракеты привязаны к единичным самолетам, то пусковых установок для GLSDB у ВСУ много. У российской армии не будет спокойного тыла на глубину действия этих боеприпасов. Противопоставить такой угрозе можно системы ПВО. Однако для этого их надо будет снять с охраны других объектов.

Прошедшей весной ЧВК «Вагнер» считалась одним из наиболее боеспособных подразделений в российских войсках. Многие опасались, что без наемников оборона может посыпаться. Как сказался на ситуации на фронте уход формирований Евгения Пригожина? И что сейчас происходит с захваченным армией РФ Бахмутом?

— После ухода из Украины ЧВК «Вагнер» российские войска начали действовать немного стабильнее, — утверждает Роман Свитан. — Боевой потенциал, ранее сконцентрированный на снабжении именно наемников Евгения Пригожина, сегодня распределяется по всему фронту. Улучшились управление войсками и доставка в российскую армию боекомплекта. Наличие на одном из самых горячих участков фронта незаконного вооруженного формирования дезорганизовывало управление российской армией.

По данным Романа Свитана, на флангах Бахмута украинские войска заняли высотки и связывают сегодня очень большую, около 50 тысяч человек, группировку армии РФ. Эксперт не ждет там масштабных наступательных действий. Скорее ВСУ займут активную оборону с небольшими улучшениями своих позиций.

Ян Матвеев рассказывает, что, по имеющейся у него информации, российские командующие перебросили под Бахмут свежие хорошо вооруженные резервы. Им придана техника и танки Т-80, Т-90 и другие. Это позволило россиянам стабилизировать ситуацию.

— На место ЧВК «Вагнер» пришли другие соединения: «Шторм Z», «Рысь», «Тигр», «Ветераны» и прочие полулегальные подразделения, — говорит Александр Мусиенко. — Эти формирования переняли тактику «вагнеров». Поэтому говорить о том, что с уходом армии Пригожина с фронта ситуация там значительно изменилась, не приходится.

— Надо разделять ЧВК «Вагнер» на несколько составляющих, — замечает Давид Шарп. — Крайне профессиональную и опытную часть, значительно превосходящую по уровню подготовки обычные подразделения российской армии, а также менее профессиональные, но тоже отлично боеготовые соединения. И наконец, практически не обученные и слабо боеспособные уголовники, от которых тем не менее удавалось при помощи страха и обещаний добиваться неплохих успехов в некоторых ситуациях.

На пике по количеству ЧВК была сопоставима с армейским корпусом, более эффективным, чем обычное общевойсковое соединение равного размера.

Однако на момент вывода из Украины реальное число наемников ЧВК, скорее всего, не превышало 10 тысяч. Этим количеством нельзя прямо пренебречь. Но и слишком преувеличивать его значение не стоит.

Израильский эксперт отмечает, что еще во время, когда ЧВК «Вагнер» штурмовала Бахмут, ВСУ начали наступательные действия на флангах города. Когда наемников вывели, украинцы продолжали давить на сменившие их части. И в локальном смысле вполне продвинулись, отбив весь южный выступ у города.

— Однако есть информация, что командованием ВСУ принято решение сконцентрировать основные усилия на Южном направлении и не вводить под Бахмутом в бой большие резервы, — говорит Давид Шарп. — Но этот район, как я думаю, и изначально не был приоритетным для прорыва участком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».