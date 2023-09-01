Как пахнет вечность: ученые воссоздали мистический запах Древнего Египта 1.09.2023, 13:11

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Образцы взяты из канопических сосудов, принадлежавших древнеегипетской аристократке.

Нам многое известно о Древнем Египте, однако некоторые вопросы не имеют ответа. Ученые планируют дать ответ на один из этих вопросов, воссоздав аромат бальзама, который использовали для мумификации Сенетней, египетской женщины, жившей более 3500 лет назад.

Останки этой женщины раскопал в 1900 году Говард Картер. Как показали исследования, Сенетней была кормилицей Аменхотепа II. Как и положено ее высокому статусу в египетском обществе, мумифицированные органы Сенетней сохранили в кувшинах в царской гробнице в Долине царей, пишет IFLScience.

Команда под руководством Барбары Губер из Института геоантропологии имени Макса Планка исследовала эти реликвии, чтобы разгадать секреты использованных бальзамирующих веществ.

Исследователи изъяли шесть образцов бальзама из двух разных банок — тех, что когда-то хранили легкие и печень женщины. Для анализа ученые использовали различные методы исследования, имея целью проанализировать состав бальзамирующих веществ.

Пчелиный воск, животные жиры, растительные масла, битум и смолы сосны и лиственницы, составляли основу бальзамирующей смеси. Также исследователи обнаружили два вещества, которые создавали аромат вещества: кумарин, что имеет ванильный аромат, и бензойная кислота — вещество, о котором когда-то писал Нострадамус.

Примечательно, что баночка, которая оберегала легкие Сенетней, содержала два уникальных соединения. Одним из них был лариксол, полученный из смолы лиственницы, а другое — душистая смола, которая, была либо даммаром, видом лаковых смол, либо смолой из деревьев, принадлежащих к роду Pistacia, родственного семейству кешью.

Исследование не только раскрывает различные методы бальзамирования определенных органов, но и освещает сложную сеть торговых связей, охватывавших древний мир.

«Ингредиенты бальзама свидетельствуют о том, что древние египтяне с давних времен добывали материалы за пределами своего царства, — заявила старший научный сотрудник, профессор Николь Буавен, — Количество импортных ингредиентов в ее бальзаме также подчеркивает важность Сенетней как ключевого члена ближайшего окружения фараона».

Барбара Губер добавила: «Наши методы также смогли дать важную информацию об ингредиентах бальзамов, о которых есть ограниченная информация в современных древних египетских текстовых источниках».

Потенциальное присутствие смолы даммара вызывает интерес — его обнаружение намекает на установление торговых путей между древними египтянами и Юго-Восточной Азией почти на тысячелетие раньше, чем считалось ранее.

Сотрудничая со специалистом-парфюмером, исследовательская группа воссоздала аромат бальзама, который метко окрестили «Аромат вечности».

«Аромат вечности — это больше, чем просто аромат процесса мумификации, — сказала Губер, — Это воплощает богатое культурное, историческое и духовное значение погребальных практик Древнего Египта».

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