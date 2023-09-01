Зеленский назвал условия для возвращения беженцев из-за границы 1.09.2023, 13:15

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Фактор номер один — победа в войне.

Для возвращения украинцев, уехавших из-за войны, нужна не только победа Украины, но и желание людей вернуться, отметил Владимир Зеленский. Об этом он сказал 31 августа во время общения со студентами Киевского политехнического института, видео опубликовал Офис президента Украины.

«Я поддерживаю наши Вооруженные силы, наших военных, когда они говорят, что мы за то, чтобы жизнь возвращалась. И если жизнь не будет возвращаться в общественное пространство… будет сложно все. Не понятно, ради кого мы сражаемся и ради чего, если людей здесь нет», – сказал президент.

Говоря об условиях возвращения людей из-за границы, Зеленский назвал «фактором номер один» победу Украины.

«Желание. Не пустые слова, а желание быть здесь. Это фактор номер два. Максимальная упрощенная возможность здесь строить свое будущее... Я всегда подчеркиваю, что без народа Украины невозможно победить в этой войне. Потому что заработную плату нашим военным платят все», – отметил он.

По его словам, люди, которые сейчас по разным причинам живут за границей, «тоже должны хотеть вернуться».

«Строить государство. Быть патриотом не только на улицах, а быть патриотом в работе. Хотеть что-нибудь сделать для Украины», – подчеркнул Зеленский.

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