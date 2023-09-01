закрыть
1 сентября 2023, пятница, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: После задержания в Жодино скончался идеолог

  • 1.09.2023, 13:20
  • 7,000
СМИ: После задержания в Жодино скончался идеолог
Евгений Иванов

Ему было 34 года.

В Жодино после задержания силовиками скончался замдиректора по идеологической работе Кузнечного завода тяжелых штамповок (КЗТШ) Евгений Иванов. Такую информацию распространяют белорусские телеграм-каналы.

По опубликованным данным, идеолог был задержан вечером 30 августа после работы, его повалили на землю, запихнули в машину и увезли. А на следующий день появились соболезнования от коллектива завода в связи со смертью Евгения Иванова. Ему было 34 года.

Что именно произошло, пока неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин