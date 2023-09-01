СМИ: После задержания в Жодино скончался идеолог
- 1.09.2023, 13:20
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Ему было 34 года.
В Жодино после задержания силовиками скончался замдиректора по идеологической работе Кузнечного завода тяжелых штамповок (КЗТШ) Евгений Иванов. Такую информацию распространяют белорусские телеграм-каналы.
По опубликованным данным, идеолог был задержан вечером 30 августа после работы, его повалили на землю, запихнули в машину и увезли. А на следующий день появились соболезнования от коллектива завода в связи со смертью Евгения Иванова. Ему было 34 года.
Что именно произошло, пока неизвестно.