СМИ: После задержания в Жодино скончался идеолог 1.09.2023, 13:20

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Евгений Иванов

Ему было 34 года.

В Жодино после задержания силовиками скончался замдиректора по идеологической работе Кузнечного завода тяжелых штамповок (КЗТШ) Евгений Иванов. Такую информацию распространяют белорусские телеграм-каналы.

По опубликованным данным, идеолог был задержан вечером 30 августа после работы, его повалили на землю, запихнули в машину и увезли. А на следующий день появились соболезнования от коллектива завода в связи со смертью Евгения Иванова. Ему было 34 года.

Что именно произошло, пока неизвестно.

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