На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто 1.09.2023, 13:31

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Когда начнут брать за это деньги?

С 1 сентября 2023 года на всех пунктах пропуска на белорусской границе начали полноценно работать специальные автоматические станции дезинфекции. Теперь водителям в обязательном порядке придётся проезжать через них, чтобы пересечь границу, и если пока эта процедура для них бесплатна, в скором времени за неё придётся дополнительно платить.

О новшествах на белорусской границе написал белорусский портал Onliner, ссылаясь на представителя ООО «БелГлобалГарант» — предприятия, которое занимается реализацией проекта по установке автоматических станций дезинфекции на белорусской границе.

Как пояснил представитель компании,обрабатывать кузова автомобилей будут препаратом, который уничтожает большинство вирусов.

«Назначение — в первую очередь ветеринарное, для снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций. Станции уже работают в штатном режиме», — завил он и пояснил, как в будущем планируется взимать с водителей плату за дезинфекцию.

По его словам, для оплаты придётся приобретать контрамарку — через отделения банков и страховых компаний в пунктах пропуска, либо через терминал самообслуживания. После оплаты водителю необходимо предъявить пограничнику электронную контрольную марку с QR-кодом. Впрочем, по данным издания, взимать плату за эту процедуру на границе не будут ещё как минимум 15 дней.

Напомним, обязательную дезинфекцию транспорта на границе в Беларуси ввели с 1 мая 2022 года. На первом этапе в этом проекте задействовали всего девять пунктов пропуска, теперь же его расширили на все погранпункты.

Дезинфицируют автомобиль только снаружи и только с использованием средств, разрешенных к применению на территории Беларуси. Касается это как грузовых, так и легковых авто.

По данным портала trans.info, на период эксперимента плата за дезинфекцию транспорта составляла:

• 2 рубля – для легковых авто;

• 12 рублей – для автобусов;

• 25 рублей – для грузовиков.

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