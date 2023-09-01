Взятие в плен группы российского комбата Томова впервые показали на видео
- 1.09.2023, 13:45
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Украинский спецназ провел блестящую операцию.
Взятие в плен группы российских оккупантов под руководством командира батальона, печально известного майора Томова на левом берегу Херсонщины впервые показали на видео.
На видео украинские воины взяли в плен пятерых оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В плен попала группа россиян, которую возглавлял командир батальона ВЧ 1822 Томов.
Видеозапись, на которой запечатлен момент «упаковки» пленных опубликована в соцсети.
Напомним, что утром 8 августа украинский спецназ провел впечатляющую секретную операцию на левом берегу Днепра, целью которой было похищение российского майора Томова, отвечающего за приграничный участок — чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной Херсонской области.