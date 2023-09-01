Трус, «лобок» и Леша 2%: Путин опасается нового мятежа Виктория Зубкова, planeta.press

1.09.2023, 13:55

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И готовится к «выборам».

В Кремле полагают, что существует угроза нового военного мятежа, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.

Пригожин мертв, но дело его живет — танки в двухстах километрах от Москвы произвели на Путина неизгладимое впечатление. По задумке, ЧВК «Вагнер» канет в Лету: военная компания будет расформирована, а наемников заставят присягнуть на верность. Спустя два дня после театральной ликвидации Евгения Пригожина в 50 км от президентской резиденции на Валдае Путин подписал указ, согласно которому боевики обязаны принести присягу перед государственным флагом и поклясться защищать «конституционный строй». Традиционно власть в России путает понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».

Параллельно в России готовятся к президентским выборам в марте 2024 года. В Кремле определились со «спарринг-партнерами», которые будут «конкурировать» с Путиным. Как пишет «Медуза» со ссылкой на источники, одним из главных критериев стал возраст — не менее 50 лет. Иначе россияне задумаются, что 70-летний Владимир Путин — «уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой». После переизбрания, Путин будет править Россией минимум два президентских срока — до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Занятно, что проблему возраста для президента России создала именно кремлевская пропаганда, которая раньше лепила из него «мачо», а теперь обмывает косточки «старику Джо Байдену». Почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет, например, с упоением цитируют пропагандисты данные опроса Pew Research Center. С тем, что лучший возраст для главы государства наступает между 50 и 60 годами, согласились 49% опрошенных. За ними следуют 24% респондентов, которые хотели бы видеть на этом посту человека в возрасте 60–70 лет и 17% — в возрасте 40–50 лет. Только 3% респондентов сказали, что лучший возраст для президента — от 70 лет. Видимо, пропагандисты принимают россиян за идиотов, которые не задумаются, а что не так с возрастом российского президента.

Оппоненты придумали для Путина немало оскорбительных прозвищ (на днях этот список пополнился «никтошкой» и «чмом болотным»), но с начала 2021 года самым популярным стало прозвище «Дед» или «Бункерный дед». Президент России уже четыре года как подпадает под определение пожилого человека, которое использует ВОЗ. Сейчас он даже старше, чем был Борис Ельцин, когда записывал прощальное обращение «Я устал, я ухожу». Тогда Ельцина уже называли «Дедом», на фоне которого крайне выгодно выглядел 48-летний «мачо».

Независимая исследовательская группа Russian Field провела всероссийский опрос для оценки политических настроений россиян за 300 дней до выборов президента. В гипотетической ситуации при возможности проголосовать за любого человека на президентских выборах 30,2% респондентов выбрали бы кандидатуру Владимира Путина, 28,8% затруднились с ответом. При этом 44,6% респондентов предпочли бы Путину альтернативного кандидата, который воспринимается как достойный и близкий по взглядам. 41,1% опрошенных проголосовали бы за действующего президента, несмотря на наличие такого конкурента. Чаще всего респонденты недовольны мягкостью президента (5,2%), 4,4% считают, что Путин не уделяет достаточного внимания внутренней политике, также их не устраивает его возраст (3,4%).

В администрации президента России рассчитывают, что на президентские выборы кроме Путина пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Главная задача — не допустить к выборам того самого «альтернативного кандидата, который воспринимается как достойный и близкий по взглядам».

От коммунистов пойдет Геннадий Зюганов. Поговаривают, что он выиграл президентские выборы 1996 года, но отказался от власти из трусости. Те выборы — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Основными конкурентами были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ. Согласно официальным данным, во втором туре Борис Ельцин получил 53,82% голосов, Геннадий Зюганов — 40,31%. Коммунисты не стали оспаривать результаты. В связи с этим ходил анекдот: «Приходит к Борису Ельцину председатель Центризбиркома Николай Рябов и говорит: «Борис Николаевич, у меня есть две новости: плохая и хорошая». — «Какая плохая?» — «Зюганов набрал 51%». — «Какая же тогда хорошая?» — «Вы набрали 52». Никто не верил, что Ельцин с нулевым рейтингом мог обойти Зюганова, чья партия победила на выборах в Госдуму. В феврале 2012 года Дмитрий Медведев на встрече с представителями оппозиции, говоря о фальсификациях на думских выборах 2011 года, сказал: «Да, выборы в Госдуму были нестерильны, но вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента в 1996 году. Это не был Борис Николаевич Ельцин».

Кандидатом от ЛДПР, по задумке Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. В 2018 году о домогательствах с его стороны рассказали сразу несколько журналисток, за что он и получил прозвище «лобок». Одна из них рассказала, что Слуцкий трогал ее лобок, а другая — что он пытался поцеловать ее в губы и потрогать за ягодицы, а также флиртовал в переписке. В ответ главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев потребовал провести над журналистками товарищеский суд, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил девушкам поискать другое место работы, если им опасно приходить в парламент. Так что, если 55-летнему Слуцкому «попрет карта» на выборах, всегда можно будет напомнить избирателям, что «лобок» не может быть президентом.

С кандидатом от «Новых людей» сложнее, так как в администрации президента настаивают, чтобы от партии шел ее председатель Алексей Нечаев. Однако тот не хочет, так как «много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет».

Российская правящая элита стареет вместе с Путиным. Эпоху его президентства сравнивают с «брежневским застоем», когда средний возраст членов Политбюро ЦК КПСС превышал 60 лет. В период правления Горбачева средний возраст высших чиновников снизился до 51,6 года, при Ельцине – до 50,2 года, в начале президентства Владимира Путина он составлял 50,9 года, но за последние годы вырос до 55 лет. Самый «возрастной» высший орган власти в России — Совбез, где средний возраст его членов составляет 62 года. Похожие показатели у верхней палаты парламента – 57 лет, средний возраст депутатов нижней палаты – 53 года. Средний возраст членов правительства – 54 года, самый старый министр — 73-летний глава МИД Сергей Лавров.

Старый конь борозды не испортит, и чем ближе к президенту, тем заметнее старение власти. А чем старее власть, тем она слабее, что открывает перед потенциальными мятежниками широкое поле для маневра — в том числе с использованием танков.

Виктория Зубкова, planeta.press

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