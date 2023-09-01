Сегодня ночью белорусы могут столкнуться с проблемами в работе карточек 1.09.2023, 13:56

Проблемы возможны и в понедельник.

В ночь на субботу и понедельник возможны проблемы в работе карточек и системы Белкарт Pay. Банковский процессинговый центр запланировал очередные работы.

В субботу, 2 сентября, с 0:00 до 6:00 возможны перерывы в работе Белкарт Pay.

В понедельник, 4 сентября, в период с 0:00 до 6:00 возможны перерывы в обслуживании карт банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Услугами центра в Беларуси пользуются «Беларусбанк», «Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритет Банк», «Банк «Решение», «БНБ-Банк», «БСБ-Банк», «Франсабанк», «Цептер Банк».

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