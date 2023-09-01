Россияне побежали массово отказываться от биометрии 1.09.2023, 13:59

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Что случилось?

Россияне выстроились в очереди в многофункциональные центры госуслуг (МФЦ), чтобы отказаться от сбора и хранения биометрических данных.

Ажиотаж среди граждан вызвало сообщение в мессенджерах о том, что отказ от сбора биометрии можно оформить только до 31 августа, после чего россиян начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос с помощью звонков из «Ростелекома», пишет «Коммерсантъ».

В МФЦ Башкортостана обратились в июле 5 тыс. «отказников», а в августе — уже 14 тыс. В Дагестане с 21 по 30 августа приняли 11 тыс. соответствующих заявлений, в том числе 5,4 тыс. в Махачкале (при этом с начала года было подано всего 4,7 тыс. заявлений). Из-за наплыва посетителей время ожидания приема в центрах увеличилось до 40–50 минут вместо 20 минут в обычные дни.

В МФЦ Удмуртии с 24 августа приняли 4,7 тыс. заявлений об отказе, а в Амурской области только за 28 августа в МФЦ пришли 1,6 тыс. «отказников». В Иркутской области работа ряда центров оказалась парализована из-за наплыва желающих отказаться от сдачи биометрии.

В МФЦ Ростова-на-Дону число «отказных» обращений за месяц выросло более чем в 100 раз — по состоянию на 28 августа в городе было подано 11 тыс. заявлений.

Также ажиотаж затронул и Москву — очередь из 30–40 «отказников» была замечена у МФЦ Беляево. «Слышал, что это фейк, но разбираться не стал — лучше перестраховаться», — сообщил один из заявителей в нижегородском МФЦ. Другой посетитель того же центра признался, что узнал «от соседки» о необходимости успеть написать отказ и прождал своей очереди несколько часов.

Биометрическими персональными данными являются изображение лица и запись голоса. По биометрии в России можно получить электронную подпись и карту болельщика, а также пройти в правительственные учреждения, на гособъекты и в бизнес-центры. Также с помощью биометрии можно оформить договор на услуги связи или открыть счет, получить кредит или сделать вклад в банке. Кроме того, биометрия позволяет дистанционно пройти экзамены и авторизоваться на «Госуслугах».

С 2018 года в России работает ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС). В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке работы ЕБС. Согласно ему, все организации, собирающие биометрические данные, должны передать их в ЕБС, уведомив своих клиентов об этом минимум за 30 суток.

В марте 2023 года правительство утвердило правила и формы подачи заявлений об отказе от сдачи биометрии. Норма вступила в силу 1 июня. Отказаться можно, подав заявление «на бумажном носителе» вместе с паспортом гражданина и СНИЛС. В МФЦ должны выдать «отказнику» письменное подтверждение и направить информацию в ЕБС в течение дня. Конкретных сроков для отказа правительство не устанавливало.

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