CNN: ВСУ прорывают сеть укрепленных российских траншей на юге Запорожской области 1.09.2023, 14:13

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Украинская армия применила обходной маневр, чтобы обрушить правый фланг противника.

Украинские силы заявили, что они прорвались через «первую линию» российских опорных пунктов в Запорожской области. Это является признаком того, что ВСУ приближаются к прорыву разветвленной сети укрепленных траншей россиян вдоль южного фронта.

Согласно последним заявлениям украинских военных, их подразделения продвинулись к двум селам к югу и востоку от Работино, - села в Запорожской области, которое Киев захватил на прошлой неделе в ходе контрнаступления, которое приносит постепенные достижения, пишет CNN.

Отмечается, что украинские военные сталкиваются с многочисленными трудностями, пытаясь прорваться через плотную систему российских минных полей, противотанковых заграждений и обширных траншей в некоторых частях на юге и востоке Украины.

В понедельник спутниковые снимки села Солодка Балка, что в 7 километрах к югу от Работино, показали укрепленные сталью коммуникационные траншеи, укрытия для транспортных средств и укрепления «зубы дракона», направленные на препятствование наступлению украинских войск.

В последние недели Киев развернул свои подразделения в сторону стратегического города Токмак, - логистического центра для российских сил с железнодорожной станцией, через которую осуществляется пополнение запасов, а также где расположены склады топлива и боеприпасов.

По данным 46-й бригады, которая ведет боевые действия в этом районе, бои активизировались в направлении северной окраины Новопрокоповки - села примерно в 4 км к югу от Работино и недалеко от линии российских укреплений в Запорожской области.

«Обход высот с северо-востока позволил оказать давление на правый фланг противника и выйти на его первую линию обороны, расположенную на высотах южнее. Впереди бои за опорные пункты на них», - говорится в Telegram-канале бригады.

Подразделения также дислоцировались на западной окраине села Вербово, сообщили в бригаде и добавили, что бои уже происходили очень близко к линиям обороны российских оккупантов. Украина в четверг сообщила о многочисленных российских авиаударах в этом районе.

«Русские постоянно контратакуют и активно обороняются - мы движемся, выдавливаем оккупантов, но месяц боев показал, что противник не собирается отдавать захваченные земли - впереди много работы», - говорится в сообщении.

31 августа в Генштабу ВСУ рассказали об определенных успехах в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Запорожской области, которые имели украинские военные. «Сейчас Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу», - заявили в Генштабе.

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