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CNN: ВСУ прорывают сеть укрепленных российских траншей на юге Запорожской области

  • 1.09.2023, 14:13
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CNN: ВСУ прорывают сеть укрепленных российских траншей на юге Запорожской области

Украинская армия применила обходной маневр, чтобы обрушить правый фланг противника.

Украинские силы заявили, что они прорвались через «первую линию» российских опорных пунктов в Запорожской области. Это является признаком того, что ВСУ приближаются к прорыву разветвленной сети укрепленных траншей россиян вдоль южного фронта.

Согласно последним заявлениям украинских военных, их подразделения продвинулись к двум селам к югу и востоку от Работино, - села в Запорожской области, которое Киев захватил на прошлой неделе в ходе контрнаступления, которое приносит постепенные достижения, пишет CNN.

Отмечается, что украинские военные сталкиваются с многочисленными трудностями, пытаясь прорваться через плотную систему российских минных полей, противотанковых заграждений и обширных траншей в некоторых частях на юге и востоке Украины.

В понедельник спутниковые снимки села Солодка Балка, что в 7 километрах к югу от Работино, показали укрепленные сталью коммуникационные траншеи, укрытия для транспортных средств и укрепления «зубы дракона», направленные на препятствование наступлению украинских войск.

В последние недели Киев развернул свои подразделения в сторону стратегического города Токмак, - логистического центра для российских сил с железнодорожной станцией, через которую осуществляется пополнение запасов, а также где расположены склады топлива и боеприпасов.

По данным 46-й бригады, которая ведет боевые действия в этом районе, бои активизировались в направлении северной окраины Новопрокоповки - села примерно в 4 км к югу от Работино и недалеко от линии российских укреплений в Запорожской области.

«Обход высот с северо-востока позволил оказать давление на правый фланг противника и выйти на его первую линию обороны, расположенную на высотах южнее. Впереди бои за опорные пункты на них», - говорится в Telegram-канале бригады.

Подразделения также дислоцировались на западной окраине села Вербово, сообщили в бригаде и добавили, что бои уже происходили очень близко к линиям обороны российских оккупантов. Украина в четверг сообщила о многочисленных российских авиаударах в этом районе.

«Русские постоянно контратакуют и активно обороняются - мы движемся, выдавливаем оккупантов, но месяц боев показал, что противник не собирается отдавать захваченные земли - впереди много работы», - говорится в сообщении.

31 августа в Генштабу ВСУ рассказали об определенных успехах в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Запорожской области, которые имели украинские военные. «Сейчас Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу», - заявили в Генштабе.

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