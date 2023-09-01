«Жена хотела меня перевоспитать» 13 1.09.2023, 14:15

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Семейные пары рассказали, как справляются с бытовухой.

Вы можете быть утонченным ценителем поэзии и разбираться в творчестве художников-импрессионистов, но грязную посуду дома никто не отменял. Кому-то в семье всегда приходится думать о приземленных вещах и обустраивать быт. Хорошо, когда супруги делят обязанности 50 на 50, а если нет? Onliner поделился историями белорусов о том, как они справляются с бытовухой.

Катерина и Артем: «Наш корабль успешно огибает опасные рифы под названием быт»

Хочу поделиться укладом и распределением обязанностей в нашей семье, состоящей из мужа, жены и толстой обаятельной кошки.

Мы женаты чуть более двух лет, и пока наш корабль успешно огибает опасные рифы под названием быт, распределение обязанностей и притирка. Должна сказать, что в бытовом плане мне точно повезло с мужем. Это его второй брак, плюс он полтора года отслужил в армии и не боится запачкать руки бытовыми делами. Это, конечно, не все его достоинства.

Если говорить про себя, на ум приходит фраза одной подруги: уборка не ее хобби. Признаюсь, крайне редко получаю от нее удовольствие. Мурка, наш третий член семьи, к домашним делам относится негативно, пугается пылесоса и предпочитает возлежать на местах, с которых все видно и хорошо контролируется. Зато позволяет себя гладить и вычесывать в любое время, приправляя это тракторным урчанием. Гарантирую, расслабляет не хуже уборки.

Если говорить конкретнее, то Артем обычно занимается приготовлением ссобойки и помощью на кухне: порезать, очистить, измельчить. Именно он моет посуду и плиту, а также выносит горы мусора из нашей квартиры. Пылесошением (не знаю, как правильнее), развешиванием вещей после стирки, тасканием тяжелых сумок из магазина и поддержанием общего порядка в доме также занимается мой супруг. Еще Артем собирает вещи в поездку, размораживает холодильник и гладит себе майки/рубашки.

У меня тоже есть обязанности (признаться, при написании текста испытывала иррациональный страх, что их будет мало и мне придется краснеть за свою хозяйственность). Но кое-что набралось.

Именно я продумываю меню на неделю, составляю списки для походов в магазин и готовлю нам ужины и ссобойки. На мне лежит ответственность за бюджет семьи, оплата «коммуналки»/телефонов, планирование общих активностей. Я загружаю стирку по цвету и развешиваю уже высохшее белье (это тоже обязанности, мама!). Для поддержания чистоты дома я протираю пыль, меняю полотенца и чищу сантехнику. Кошачьи делишки тоже взяла на себя.

Муж еще часто говорит, что по семейному кодексу я обязана следить за своим здоровьем, так что можно и это вписать.

Если спросите, почему мы решили участвовать в конкурсе, точно не ответим. Мы довольно активные и не стеснительные. И мы подумали, что наше устройство быта может кому-то помочь как пример, что под каждый замок найдется свой ключик.

Дмитрий и Юлия: «Некоторые хорошо умеют работать руками, а некоторые — головой»

Все началось еще в детстве... Каждую субботу моя мама заставляла меня убирать в доме. А дом-то не из маленьких — 120 квадратов как-никак. Все дети просто обожали субботу — «Чип и Дейл» с утра, потом «Утиные истории». А я просто мечтал, чтобы Чип, ну или на худой конец Вжик спешили ко мне на помощь.

Итак, наступила одна из 52 суббот. Я просыпаюсь, завтракаю, включаю телик с мультиками и, смотря одним глазом на мультяшных героев, а другим на пылесос, начинаю уборку. Не знаю как, но за одну серию мульта я успевал пропылесосить весь дом. Затем наступала очередь пыли. Вооружившись тряпкой поменьше, я сначала протирал пыль с мебели. Ну как протирал, скорее размазывал. Ведь за всю уборку я промывал тряпку всего два раза. Аналогично и с мытьем полов.

Затем мама возвращалась с работы и в зависимости от настроения либо сама все перемывала, либо заставляла меня это делать под своим контролем. Вот это все испортило мое отношение к уборке дома. Я был готов делать любые работы по дому, кроме уборки и прополки огорода.

Тем временем мне стукнуло 25. Я женился и съехал от родителей. Жену сразу предупредил, что делегирование уборки по дому — это плохая идея. Но она, молодая и горячая, хотела все же меня перевоспитать.

Мне нужно было делать все то же, что я не любил: пылесосить и вытирать пыль с мытьем полов.

Надо отдать должное, жена моя очень трепетно относится к чистоте в квартире. Поэтому пара-тройка моих уборок, после которых жене приходилось все перемывать заново, убедили ее в том, что эффективнее будет делать все изначально самой. А я был только рад!

Аналогично и с мытьем посуды: жене периодически приходилось перемывать за мной чашки-ложки. Поэтому мы и купили посудомойку, чтобы хоть немного разгрузить жену.

Еще одно признание: я достаточно криворукий. Нет, поменять лампочку, розетку, просверлить что-нибудь я еще могу относительно неплохо. Но вот если дело касается чего-то посложнее, то здесь начинаются проблемы.

Мы уже переклеивали с женой обои, выкладывали кирпичиками стену в прихожей — это все разновидности квеста «Как сделать ремонт и не развестись». Лишь терпение жены помогло пройти эти этапы нам до конца.

Друзья также часто выручают. Один — помог подключить люстры в квартире, другой — перенести выключатели с розетками…

Я работаю бизнес-аналитиком, поэтому моя работа связана с умственной деятельностью. И после очередного моего косяка в работе по квартире жена частенько повторяла одну и ту же фразу: «Некоторые хорошо умеют работать руками, но и те, кто работает головой, тоже нужны!» Люблю ее.

Татьяна и Тарас. «Мы молодая семья, и у нас нет ничего, кроме нашей любви»

Мы очень быстро съехались после знакомства и ведем совместный быт уже больше трех лет, хотя официально поженились только весной. У нас очень разный ритм жизни: я работаю по классическому офисному графику, Тарас — больше по вечерам и особенно по выходным. Поэтому, когда мы пересекаемся, больше стараемся проводить время в совместном досуге, а не за решением бытовых вопросов.

В общем, мы молодая семья, и у нас нет ничего, кроме нашей любви. Хотя… не то чтобы совсем ничего — есть съемная квартира и минимально налаженный быт. Мы не сильно загоняемся по уюту и чистоте, делаем только самое необходимое.

Какого-то строгого распределения домашних обязанностей у нас нет: готовим, убираем, ремонтируем скорее по настроению и по острой необходимости. Но есть вещи, которые больше нравятся каждому.

Таня:

— Я — домашний «енот-полоскун». Отношусь к редкой категории людей, кому реально нравится мыть посуду, меня это успокаивает. Правда, иногда я жалею о том, что об этом знает Тарас, потому что он практически перестал это делать.

Был период, когда я злилась из-за этого, мы все обсудили, и после этого Тарас начал… нет, не мыть, а прятать от меня грязную посуду, потому что «потом помоет». Теперь мытье посуды — это не только домашняя обязанность, но еще и увлекательный квест: посуду надо сначала найти. А вот пылесосить я ненавижу, поэтому у нас есть третий член семьи — робот-пылесос по имени Дарти второй (первый самоубился сразу после покупки).

Тарас:

— Я — «домашний инженер»: от выбора всей бытовой техники, которая упрощает быт, до ее использования. Чаще всего именно я запускаю стиралку, чищу пылесос и собираю мебель, которой мы периодически обзаводимся. А еще я готовлю лучше, особенно мясо, правда, делаю это редко, так как времени нет и питаемся мы чаще вне дома.

Вынос мусора — это тоже мое дело. По-моему, Таня думает, что он сам куда-то перемещается из квартиры на улицу. Я ни разу не видел ее с пакетом, выходящую из дома.

Мыть посуду — это кошмар, здорово, что это дело любит Таня, стараюсь не забирать у нее единственную бытовую радость в жизни.

Анастасия и Захар. «У нас с мужем разное понимание уборки»

Я переехала к будущему мужу спустя полгода после нашего знакомства. Кто и как себя ведет в быту, мы понятия не имели.

Сначала мы вообще не уделяли время уборке, а больше — общению друг с другом. Чаще нас с мужем в квартире убиралась моя свекровь. Первое время я воспринимала это в штыки, потому что не чувствовала себя хозяйкой. А когда втянулась и поняла удобство этой стратегии, свекровь перестала к нам ходить… Жаль.

Мы с Захаром продолжали уделять время друг другу и внезапно обратили внимание на перекати-поле из пыли на полу. Стало понятно, что домом и уборкой заниматься все же нужно. К тому же до знакомства друг с другом я и муж были ужасными чистюлями.

Разделение обязанностей начали с мытья посуды. Я решила, что справлюсь с этим сама. Но тут обнаружилось, что после еды тарелки часто остаются на столе… Решили этот вопрос так: все, что лежит в раковине, мою я. Все, что остается в другом месте, моет тот, кто там оставил. После этого вся посуда стала складироваться, как и положено, в раковине.

Что касается уборки, тут у нас с мужем разное понимание. Мне достаточно прибрать немного, чтобы стало чище, пусть и не идеально. У мужа наоборот: если уж он взялся за уборку, вымоет все до блеска и дочистит зубочисткой. Поэтому генеральной уборкой у нас в семье занимается муж, а я время от времени прибираю в квартире «по-быстрому».

Получается, что ежедневно я мою посуду ну и проветриваю квартиру (тоже обязанность, почему нет?). А муж раз в неделю моет полы, пылесосит, чистит вытяжку, плиту и решает другие сложные задачи.

А еще недавно муж прочел в соцсетях, что стирка засчитывается тому, кто белье развесил… Раньше одежду всегда развешивал только он, теперь и мне приходится ему помогать…

В последнее время я стараюсь внедрять новые полезные привычки в наш быт: мыть окна раз в месяц, каждый день «убирать что-нибудь» в течение получаса, пылесосить по вечерам и регулярно выкидывать вещи, которые мы не используем. Надеюсь, что эти маленькие привычки приведут нас к тому, что в нашей квартире всегда будет чистота и уют.

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