Эксперимент в Беларуси: школьники будут учиться стоя 20 1.09.2023, 14:24

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В чем суть методики?

Накануне нового учебного года в одной из школ Новополоцка завершили оформление экспериментального класса, где будут апробированы учебные методы профессора Владимира Базарного.

Здоровьесберегающие технологии для школ и детских садов были разработаны под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного более 40 лет назад, в 1989 году они были утверждены Минздравом РСФСР для массового внедрения в школы и сады. Однако до сих пор случаи их применения остаются едва ли не единичными, хотя, как утверждается, эффективность была доказана уже неоднократно.

«Это осанка, это зрение, это всегда взаимосвязано, и я добавляю обязательно стопы и ладони. Профессор Базарный добивался того, чтобы мышцы ребенка находились в движении, избегая статических напряжений, причем речь идет про все мышцы — глазные, ушные, пищеварение, мышцы сердца и так далее, чтобы все мышцы развивались у ребенка гармонично. И самым важным профессор считал развитие детского мозга. Без мышечного движения развитие детского мозга и образование межнейронных связей будет крайне однобоким и выскочит только в инстинкты», ― объяснил методику общественный активист Аркадий Розбаш.

Стремление обездвижить ребенка, а именно это зачастую происходит в школе, когда ученики на уроке сидят без движения за партами, как считал профессор Базарный, может полностью лишить ребенка энергии в будущем.

Так, в одном из учебных заведений Новополоцка к Новому учебному году решили применить технологии Базарного, установив специальные парты для школьников, за которыми дети будут проводить 15 минут сидя и 15 минут стоя.

«Такой режим с конторками и партами предусмотрен санитарными нормами Республики Беларусь, мы ничего не нарушаем. И режим — сколько стоять, сколько сидеть, и возрастные ограничения — все это есть… Данный класс, который мы сделали, это 28 человек, это очень много. Но мы организовали пространство — 14 конторок, 14 парт, все с наклонной поверхностью, и одна конторка для учительницы», ― рассказал Розбаш.

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