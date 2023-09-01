В ГУР раскрыли схему, по которой Кремль обманул Лукашенко 3 1.09.2023, 14:49

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«Росатом» поставляет диктатору списанные боеголовки.

Ядерные боеголовки, которые предназначенные для установки на тактический ракетный комплекс «Точка-У», которые руководство РФ отправляет в Беларусь, снимают со складов корпорации «Росатом», где те стояли в очереди на утилизацию.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, Кремль с помощью подконтрольного режима в Беларуси решает вопросы утилизации ядерного оружия советского производства.

«Сейчас в «Росатоме» [ядерные боеголовки для «Точки-У» ‒ ред.] с утилизации снимают. Из складов «Росатома», не военных арсеналов, [их ‒ ред.] получают, продлевают [им ‒ ред.] ровно на год срок годности, просто написав, что еще на год можно, и — загоняют в Беларусь», — сказал Буданов.

С помощью таких незамысловатых действий, считает генерал, Кремль за деньги «белорусских партнеров» хочет окончательно решить вопрос с устаревшим оружием.

«Через год они же зададут вопрос: знаете, ну, срок же истек», — подытожил Буданов.

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