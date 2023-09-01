Соловьев в истерике набросился на «предателей Донбасса» 2 1.09.2023, 15:09

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Под «раздачу» попал коллаборант из Одессы.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев начал травлю предателей Украины. Под «раздачу» попал и одесский коллаборант Владимир Грубник.

Раскол в рядах Z-патриотов случился между группой, которая полностью лояльна Кремлю, и теми любителями «русского мира», которые предъявляют властям РФ претензии за поражение в войне, пишет dialog.ua.

К последней относится и Грубник, которого Соловьев публично унижает и оскорбляет. Более того, пропагандист даже обвинил коллаборанта в «работе на Украину».

Ситуацию прокомментировал известный украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Он обратил внимание на то, что предатели Украины в России так и не стали своими. Он напомним, что Грубник, которого сейчас Соловьев называет «агентом Украины», был одним из самых ярых поклонников «русского мира» и всячески старался стать своим в России.

Для этого он, в частности, призывал Кремль к геноциду собственного народа.

Теперь же он оказался чужим и для Украины, и для России.

«Ничего не помогло… Если кто-то еще сомневался, что в России на*изм, то вот он. Накал ненависти в отношении украинцев ничем не уступает тому, что был в Третьем рейхе в отношении евреев, причем тут хорошо видно, что украинцам не помогает ничего. Даже если ты за Россию и за войну, для россиян ты все равно остаешься «недочеловеком», просто из-за своего украинского происхождения. Даже не представляю, кем надо быть, чтобы при таком отношении все равно прислуживать России… Смотрю на это и понимаю, что нет более позорной участи, чем участь Грубника, Губарева, Монтян, Царева, Подоляки», - написал украинский журналист.

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