«На его теле были видны многочисленные синяки и переломы пальцев рук» 1.09.2023, 15:28

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Стали известны подробности смерти идеолога из Жодино после задержания.

Сегодня белорусские СМИ сообщили о смерти замдиректора по идеологической работе Кузнечного завода тяжелых штамповок (КЗТШ) Евгения Иванова.

По уточнённым данным, Евгения Иванова задерживали 7-8 силовиков при этом его избивали, мужчину кинули в чёрный бус и увезли в направлении Минска. «Радыё Сваьода» сообщает, что причиной задержания мужчины могла быть взятка.

По предварительным данным, в машине у него остановилось сердце — сердечный приступ.

Несколько источников подтвердили, что Евгения похоронили буквально на следующий день, что крайне быстро. Кроме того «на его теле были видны многочисленные синяки и переломы пальцев рук».

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