Под Соледаром российский танк подорвался на собственной мине 1.09.2023, 15:32

Видеофакт.

Кроме того, что российские танки достаточно часто становятся мишенью украинских военных, захватчики и сами помогают «минусовать» собственную технику. Так, под Соледаром вражеский танк наехал на собственную мину и взорвался.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел - подорвался на собственной мине», - рассказал он.

По данным генерала, после подрыва его добили точным выстрелом украинские военные 30-й ОМБр, использовав САУ 2С3 «Акация».

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