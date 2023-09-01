Под Соледаром российский танк подорвался на собственной мине
- 1.09.2023, 15:32
Видеофакт.
Кроме того, что российские танки достаточно часто становятся мишенью украинских военных, захватчики и сами помогают «минусовать» собственную технику. Так, под Соледаром вражеский танк наехал на собственную мину и взорвался.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
«Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел - подорвался на собственной мине», - рассказал он.
По данным генерала, после подрыва его добили точным выстрелом украинские военные 30-й ОМБр, использовав САУ 2С3 «Акация».