Какие самые дешевые квартиры и почем покупают на Карла Маркса в Минске 1 1.09.2023, 15:43

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Раньше здесь во многих домах жила советская элита.

Улице Карла Маркса уже более 200 лет. Раньше здесь во многих домах жила советская элита. Realt посмотрел, как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры на Карла Маркса на основе реальных сделок купли-продажи в 2023 году.

Свое существование улица Карла Маркса начинает еще в 19 веке, правда тогда называли ее Подгорной. В те времена улица была застроена каменными домами и были высажены тополя. Уже тогда улица привлекала внимание и интерес к себе. Большинство зданий, расположенных здесь сейчас, были построены в 1930-е или первые послевоенные годы. В основном здания четырех и пятиэтажные. Сегодня здесь множество различных кафе, баров, ресторанов, музеев, уникальный малоэтажный жилой и нежилой фонд.

Согласно данным НКА за 8 месяцев 2023 года в этой исторической части города было совершенно 8 сделок купли-продажи. Покупали как более «дешевые» варианты, так и очень дорогие.

Самый бюджетный объект обошелся покупателю в 83,5 тысяч долларов*. Это 2-комнатная квартира в доме 8, который был простроен в 1950 году. Высота потолков — 3.11 метра. Общая площадь — 54.8 квадратных метра (жилая — 28.6, кухня — 9.6). Санузел раздельный, есть балкон. Квадрат выходит по 1523 доллара.

Еще одна квартира была куплена за 88,5 тысяч долларов*. Эта «двушка» находится на ул. Карла Маркса, 33. Этот дом построили еще в 30-х годах. Общая площадь квартиры — 54.18 м, жилая — 36.88 м. Высота потолков составляет 3.3 метра. Квадрат выходит по 1633 доллара.

«Бюджетные» варианты в продаже

В разделе купить квартиру на улице Карла Маркса размещено 33 объявлений. Самое бюджетное их них — это «однушка» на 31.8 квадратов. Кухня маленькая — 5.9 квадратных метров. В то же время высота потолков составляет почти 3,5 м. Стоимость квартиры — 62.9 тысяч долларов (1978 $/м²).

«Двушки» на данный момент стартуют от 82.5 тысяч долларов. Такая квартира находится на Маркса, 21/а, общей площадь 40 квадратных метров. 3-этажный дом сталинской постройки 1946 года после капитального ремонта (были заменены все коммуникации, проводка).

Самая «дешевая» 3-комнатная квартира сейчас в продаже выставлена за 115 тысяч долларов. Кирпичный дом 1948 года. В 2012 году проводился капитальный ремонт, были заменены окна, трубы, радиаторы, отреставрирован фасад здания. Квартира расположена на 2 этаже из четырех. Общая площадь 50,2 м². Высота потолков 2,9 м.

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