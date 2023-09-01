Затратное и неумное мероприятие 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

1.09.2023, 15:52

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иллюстративное фото

Вряд ли нечто подобное было предусмотрено 24 февраля.

Японская пресса сообщает, что российское начальство вывело системы ПВО С-300 с Кунашира и Итурупа – двух курильских островов с исконно русскими именами. Системы ПВО были там размещены в 2020 году.

Комментарии о причинах такого решения касаются, разумеется, необходимости использования этих комплексов в боевых действиях в рамках «спецоперации».

Военные аналитики, вероятно, могут рассматривать это решение как свидетельство недостатка у российского начальства систем ПВО. Могут также высказываться предположения о том, где именно выведенные с далёких островов системы могут быть использованы.

В частности, принятое решение может быть связано с участившимися атаками украинских БПЛА на территорию нашей страны. Разумеется, это всё «по плану, строго по плану», как говорил великий геополитик, но всё же, вероятно, не совсем. Вряд ли нечто подобное было предусмотрено 24 февраля.

Мы же обратим внимание на другое обстоятельство, принципиальное важное для понимания деятельности высшего российского начальства.

Очевидно, что размещение в 2020 году систем ПВО на Кунашире и Итурупе не было продиктовано никакими угрозами нашей стране со стороны Японии. Это было затратное и неумное мероприятие чисто демонстрационного свойства. Направленное, в том числе на оболванивание российского народа, создание у него впечатления угроз России. Теперь, когда возникла реальная потребность, системы ПВО выведены с Кунашира и Итурупа.

Это частный случай. Но ровно то же самое можно видеть в деятельности Путина, Лаврова, Нарышкина, Патрушева и других везде – создание у россиян ложных представлений о несуществующих в реальности угрозах со стороны оборонительного блока НАТО или Украины.

Для чего всё это нужно начальству? Ответ очевиден: для продолжения обогащения верхушки надо представить Россию как «осаждённую крепость». В этой обстановке легче проводить репрессивную внутреннюю политику, уничтожив крайне полезные для россиян гражданские организации и ошельмовав тех, кто возражает против деградации, до которой довела нашу страну за четверть века правящая верхушка.

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