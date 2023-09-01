Врач назвала сухофрукт, который помогает укрепить сердце и продлить молодость 1.09.2023, 16:01

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Он также полезен для нервной системы и нормализует гормональный фон.

Врач-диетолог Елена Соломатина проинформировала в интервью, что состав темного изюма отличается большим количеством полифенолов – веществ с антиоксидантными свойствами. Именно благодаря их влиянию на организм систематическое употребление этого сухофрукта помогает укрепить серде и замедлить старение.

«Сам виноград богат полифенолами – антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», - заявила Соломатина.

Вдобавок в изюме содержится много калия, нормализующего работу сердца, способствующего выведению лишней жидкости и снижению артериального давления. Также изюм дает организму магний, укрепляющего нервы, а также способствующего хорошему функционированию кишечника.

Недостатком изюма является насыщенность сахаром. При наличии диабета и инсулинорезистентности употреблять его не следует, посоветовала врач.

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