Буданов: В России происходит деградация власти 1 1.09.2023, 16:13

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Путин окружил себя людьми «из клуба «кому за 70».

В России происходит деградация власти, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном 1 сентября.

«[Об этом говорит] все, начиная с того мятежа [российской частной военной компании «Вагнер» 23 – 24 июня], и продолжая действиями после этого мятежа, и заканчивая той картинкой, которую нам сейчас показали», – сказал он.

По словам Буданова, российская власть убрала умных генералов, которые были профессионалами.

«То, что их убирают, точно идет не в плюс Российской Федерации. Для нас этого хорошо, давайте скажем прямо», – сказал он.

Буданов отметил, что в Кремле тех, кто выступает за войну, «остались единицы». Все понимают, что это крах, и чем быстрее все закончится, тем лучше, отметил он.

Буданов добавил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин окружил себя людьми «из клуба «кому за 70». Эти люди не успевают следить за быстрым течением событий, сказал он, так как них другое восприятие реальности.

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