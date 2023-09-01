Буданов: В России происходит деградация власти

Буданов: В России происходит деградация власти1
- 1.09.2023, 16:13
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Путин окружил себя людьми «из клуба «кому за 70».
В России происходит деградация власти, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном 1 сентября.
«[Об этом говорит] все, начиная с того мятежа [российской частной военной компании «Вагнер» 23 – 24 июня], и продолжая действиями после этого мятежа, и заканчивая той картинкой, которую нам сейчас показали», – сказал он.
По словам Буданова, российская власть убрала умных генералов, которые были профессионалами.
«То, что их убирают, точно идет не в плюс Российской Федерации. Для нас этого хорошо, давайте скажем прямо», – сказал он.
Буданов отметил, что в Кремле тех, кто выступает за войну, «остались единицы». Все понимают, что это крах, и чем быстрее все закончится, тем лучше, отметил он.
Буданов добавил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин окружил себя людьми «из клуба «кому за 70». Эти люди не успевают следить за быстрым течением событий, сказал он, так как них другое восприятие реальности.