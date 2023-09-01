«За первый месяц я потратил чуть больше $2 500» 1.09.2023, 16:26

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Как белорус бросил все и уехал в Японию учить язык.

30-летний Андрей весной 2022 года релоцировался в Грузию из Беларуси. Проработав там год на аутсорсе, он заскучал и решил подучить японский. Удаленно это сделать не получилось, поэтому Андрей ушел с работы и уехал учить язык в Японию.

Он рассказал devby.io о первых впечатлениях: юридических трудностях совмещения учебы и работы, дорогой мобильной связи, питании за $4 в сутки, японском ИT-рынке, зарплатах и не только.

Получил визу через языковую школу

Уехал в марте 2022 в Грузию по «производственной необходимости». Заказчик не хотел работать с юрлицами в определенных странах. Искать новую работу казалось нереальным в тот момент.

В Грузии работал в аутсорсе, стало скучно, поэтому решил посмотреть другие варианты. Темы с Польшей и Европой в целом никогда не привлекали — тоже кажутся скучными. Да и вообще Азия как-то больше привлекала всегда. Решил еще в Грузии, что хочу попробовать все-таки когда-нибудь слетать в Японию. Интересны были культура, быт, менталитет.

На тот момент Япония еще даже визы не выдавала — ковидные ограничения, как и запрет на выдачу виз, сняли только под конец сентября 2022. И только в этом году в апреле–мае отменили требование обязательно носить маски. Хотя все равно многие японцы до сих пор с ними ходят. Поэтому тогда я решил просто на будущее поучить язык.

Спустя месяц-два самостоятельной учебы понял, что это нереально, поэтому решил поискать какие-нибудь курсы. Ну, а чтоб наверняка, смотрел языковые школы именно в Японии. Вот и нашел одну более-менее неплохую школу GenkiJACS, судя по отзывам на гугл-картах. А уже на сайте увидел инфу, что они делают студенческие визы. Подал заявку — проканало.

На переезд на самом деле было очень трудно решиться. Но интерес и скука сыграли свое дело.

Чтобы податься на визу, нужно было заполнить анкету на сайте школы. После этого они подавали запрос в минюст вроде бы на Certificate of Eligibility (документ, который нужен для подачи на японскую визу). После я подавался на визу. Никаких особенностей при заполнении анкеты на сайте школы не было: все максимально straight forward. Любые возникающие вопросы я задавал по почте напрямую школе.

Единственное, подача документов в минюст и получение сертификата занимает очень много времени с их стороны: три месяца ожидания. Поэтому дедлайн заполнения заявки — почти за полгода до самой учебы.

Почему не получится совмещать учёбу и работу

Прилетел сюда в июле 2023. У моей школы только два филиала аккредитованы на выдачу студенческих виз: в городах Нагоя и Фукуока.

Выбрал Нагоя, потому что Фукуока южнее, а мне югов Батуми уже хватило на тот момент.

Учеба в школе длится 40 недель — четыре четверти по десять недель. Между четвертями — каникулы, как и в обычных школах. Стоил год миллион йен (около $6 880). Примерно такую же стоимость я видел еще в паре других школ, так что предполагаю, что это плюс-минус средняя.

Со мной учатся абсолютно разные студенты: немцы, американцы, англичане, из арабских стран, мексиканка. В других группах много учеников из Индии и Индонезии, видел французов и испанцев. Русскоязычных пока что не встречал, за исключением одного немца, у которого есть корни и он немного понимает по-русски.

Работать на месте легально со студенческой визой довольно проблематично: очень много бюрократии и только один-единственный банк — Japan Post Bank — открывает счета иностранцам, которые пробыли тут меньше шести месяцев. Да и после всей бюрократии все равно разрешено работать не больше 28 часов в неделю. Так что с работой не получится пока что: надо делать рабочую визу. Ну или есть еще тип Working Holiday Visa, у которой вроде как гораздо меньше ограничений, но в беларусский паспорт ее не ставят.

Сейчас у меня доходов нет — уж очень не хочется возиться с налоговой. Накоплений хватит на год-полтора жизни здесь. Если целенаправленно экономить, может и на два-три.

Что делать после — еще не решил. Да и вообще я и планы на будущее — не сильно совместимы.

Как выглядит день

С утра иду на учебу, после обеда домой, делаю домашку и залипаю в монитор, дабы не растерять навыки, пока учусь.

Пишу код периодически, читаю статьи. Иногда сам себе задачки ставлю, хотя в основном тренируюсь быстро по памяти написать какой-нибудь кусок кода, который писал раньше и который из-за нехватки времени не было возможности оптимизировать.

Бывало пару раз, что выходил в магазин техники днем, пока они еще работают, но это было исключение из-за необходимости. В 36-38 градусную жару, да еще и с такой влажностью — я не знаю кем надо быть, чтобы было желание куда-то идти. Чисто поздним вечером выбираюсь в круглосуточный продуктовый. И жду осень, чтобы можно было спокойно гулять днем не под этим адским пеклом.

Что удивило

Пунктуальность в расписаниях. Хоть и наслышан об этом, было очень неожиданно. Думал, что приукрашенные байки, не верилось, что такое существует на самом деле. Метро, поезда, автобусы, заведения… В школе минута опоздания — все, класс закрыт. Если перерыв десять минут, можно стоять с секундомером — ровно столько времени он и будет.

Уровень услуг очень хороший: любые заказы, доставки, вызов сантехника на дом. Все быстро и качественно.

Субординация у японцев есть, чего только стоят одни именные суффиксы, например, -сан, -сама. Считается грубостью обратиться к учителю без -сенсей. (В разговорной речи эти суффиксы добавляют к имени собеседника. Они указывают на социальный статус, степень близости собеседников. — devby.io). В школе постоянно исправляют, когда кто-то забывает добавить суффикс после имени. Но лично я в жизни не сталкивался с таким пока что.

Про трудоголизм японцев слышал, но не встречал. Как минимум, если магазин/кафе/лавка работают с 10 до 16 — они работают строго с 10 до 16. В компаниях я не работал, да и не собираюсь работать из офиса ни под каким предлогом.

Все упаковки маркируются соответствующими символами о том, что это за тип мусора и куда его сортировать. Все строго и четко. Есть ли штрафы за неправильную сортировку, не знаю. Думаю, что это, скорее всего, именно менталитет. Я сам уже очень давно сортирую мусор: еще когда в Беларуси не начали этого делать, я уже пластик и стекло отдельными пакетами ставил возле мусорок.

Но напрягает тема про вывоз мусора по конкретным дням недели и месяца. В 7 утра, когда надо выносить мусор, я еще сплю. Один раз вспомнил в два часа ночи об этом и потащил пакеты с накопившимся пластиком. Если забудешь вовремя выбросить, то пакеты с мусором будут у тебя еще неделю собираться.

Дороговатая мобильная связь: почти ¥4 000 (примерно $28) в месяц выходит, с договором на два года и неустойкой при расторжении в месячную плату. Оператор UQ Mobile не интересовался происхождением моего телефона. До этого постоянно проверяли сертификацию телефона для работы в Японии и отказывались делать сим-карту, так как в моем телефоне японской сертификации нет. А покупать новый пока что не планировал.

На английском почти не говорят

На английском тут не говорят прямо совсем. За очень редким исключением: могут иногда один или два человека попасться в банке при конвертации валюты, или в мэрии, когда регистрируешься по месту жительства.

А у тех, кто говорит, английский прямо очень особенный. Пока что только один японец в школе из отдела маркетинга говорил хорошо.

Преподаватели же весьма посредственно, хотя проблем это не вызывает, потому что программа обучения рассчитана даже на тех, кто и английский-то не знает. Картинки творят чудеса. Но если что-то хочешь уточнить у преподавателя, зачастую сложно понять, что они пытаются сказать.

При этом японцы вполне себе нормально относятся к общению через всякие мобильные переводчики: зачастую даже сами первыми включают их и показывают сообщение.

Грузия vs Япония

В Грузии было гораздо проще с языком: если не по-русски, то по-английски можно было объясниться с кем угодно.

Уровень жизни колоссально различается: начиная от разнообразия сервисов, продуктов, заведений, заканчивая чистотой и порядком. К слову, мусорных урн по улицам нет совсем, но тем не менее — везде чистота. И тут сразу вспоминаешь Батуми, когда кто-то мешок с мусором не донес.

По развлечениям не могу оценить, так как сейчас нереальная жара и я стараюсь лишний раз не выходить никуда. Но количество возможных мест для посещения растет еженедельно. Слышу об этом от одноклассников и сам замечаю.

Как выгодно питаться

Есть огромное количество небольших магазинов 24/7, где можно по очень неплохой цене брать готовые обеды. Это выгоднее, чем готовить самому. В среднем в районе $4-5 за бенто (коробки с ланчем). Выходит примерно ¥2 000/сутки (~$14 по текущему курсу). Но это при условии, что питаешься исключительно бенто.

В целом вполне себе неплохой вариант: они всегда свежие, так как их очень быстро разбирают, разнообразные — очень много разных вариантов сервировки, не жирные. Как правило, это рис и отбивная/котлета/кусочки курицы/креветки/иногда ассорти из нескольких упомянутых. Есть и немного, как я называю, аперитива: кукуруза, ложка пюре, горсть лапши.

Когда хочется чего-то необычного, можно пойти в кафе или ресторан. В среднем чек составляет ¥1 200-1 600 ($8-11). Но это не про всякие модные изысканные рестораны, а обычные обеденные.

Что с жильём

Живу в центре Нагоя, в 10-15 минутах ходьбы от главной ж/д станции — самой большой по площади в мире. Это просто огромный транспортный узел, из которого можно поехать в любую точку Японии. Самое сложное — найти нужную линию и платформу.

Квартира — маленькая студия на 24 метра, но все есть. Стул и стол докупал на Amazon, потому что тут прям совсем малюсенький был, даже монитор не поставишь. Из необычного только унитаз с «подмывом». Жуков нет, но по утрам цикады стрекочут просто ужасно, хотя и тут уже привык.

Аренда квартиры стоила ¥28 000 ($192) в неделю, но моя школа заключала контракт с агентством сразу на год с предоплатой — вышло что-то около ¥1 500 000 (примерно $10 315). Потратился хорошо так, но зато год могу не париться об оплате. Плюс еще и коммуналка включена, если только я не начну превышать лимиты, например, майнить вдруг захочу. В школе говорили, что лишь пару раз такое было, что человек доплачивал сверху.

Из обязательных выплат есть еще страховка и пенсионный налог. Последний со студенческой визой можно не платить.

За первый месяц в Японии я потратил чуть больше $2 500, но в эту сумму входила покупка некоторой мебели (стол, стул, большой монитор) и много разных аксессуаров: ручной вентилятор, кулер для шеи. После трат стало уже поменьше.

Средняя зарплата в Японии, насколько я знаю, — около ¥400 000 ($2 750) в месяц для сотрудников с опытом в районе 3-5 лет. Дальше она растет в зависимости от стажа. В целом, этого дохода более чем достаточно. Под 100-150 тысяч йен ($690-1030) аренда квартиры, около 100 тысяч уходят на еду. Страховка около 1 500 йен ($10) выходит. На проезд в одну сторону около 300 йен ($2), но мне это не актуально — до школы 15 минут пешком.

Как в Японии с ИT

Я лишь немного поизучал рынок. Но, судя по всему, зарплаты тут, как и в восточно-европейском аутсорсе: 3-4К, значительно реже до 5К для разработчиков и где-то до 6-7К для лид-позиций. Зависит также от возраста и лет опыта. Гениев с лычкой Senior и опытом в два года тут нет совсем. Просто не положено, насколько бы крутым разработчиком он ни был. Даже если 24/7/365 писал код и изучал технологии.

Профессия айтишника вроде как одна из самых востребованных, но врачи — гораздо круче. Оно и понятно: тут неделя в больнице обойдется в пару тысяч долларов. Это по рассказам в школе, не сталкивался сам. Так что страховка — это не так уж и дорого.

Видел в каком-то рейтинге, что айтишники входят в топ-10 востребованных профессий, хотя в этом списке еще есть и фермеры, и курьеры, так что это, скорее всего, именно про потребность, а не престиж.

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