БЖД изменит расписание и маршрут некоторых поездов 1.09.2023, 16:41

Из-за ремонтных работ.

Временные изменения в графике движения и маршруте следования отдельных пассажирских поездов произойдут 5, 7 и 14 сентября 2023 года.

5, 7 и 14 сентября 2023 года в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Минск-Пассажирский – временные изменения в графике движения и маршруте следования отдельных пассажирских поездов, сообщает пресс-служба БЖД.

Так, поезд международных линий № 717 Москва – Минск отправлением из Москвы 5, 7 и 14 сентября 2023 года в 6:20 будет следовать измененным расписанием и маршрутом. Он прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 13:49 (вместо 13:10).

Поезд международных линий № 718 Минск – Москва в сутки 5 и 14 сентября 2023 года отправится со станции Минск-Пассажирский на 35 минут раньше графика – в 15:25 (вместо 16:00) и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 22:55.

В сутки 5, 7 и 14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 Минск – Витебск отправится со станции Минск-Пассажирский на 30 минут раньше графика – в 14:45 (вместо 15:15) и прибудет в Витебск согласно действующему расписанию в 18:15.

14 сентября 2023 года поезд межрегиональных линий экономкласса № 680 Гродно – Витебск отправлением из Гродно в 11:58 также будет курсировать измененным расписанием и маршрутом.

Данные поезда будут следовать через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.

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