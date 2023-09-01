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Олег Николенко: Доводить ценности гуманизма до властей России и Беларуси — сизифов труд

  • 1.09.2023, 16:59
Олег Николенко: Доводить ценности гуманизма до властей России и Беларуси — сизифов труд

В Украине раскритиковали решение Нобелевского фонда.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Нобелевского фонда возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения премии. Спикер МИД Олег Николенко не исключает, что в тот день, когда посол РФ будет участвовать в церемонии, страна-агрессор будет в очередной раз запускать ракеты по Украине, пишет liga.net.

«Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят», – заявил Николенко.

По мнению спикера, доводить ценности гуманизма до властей России и Беларуси – сизифов труд.

Спикер МИД считает: «Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах».

По его мнению, при таких условиях в РФ решение фонда вернуться к «business as usual» лишь усилит в России чувство безнаказанности.

В ведомстве Дмитрия Кулебы призвали организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции режимов России и Беларуси до тех пор, пока идет война, а российское руководство не наказано за свои преступления.

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