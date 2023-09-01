Для белорусов стал доступен новый способ покупки б/у авто 1 1.09.2023, 17:20

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Но хватает подвохов.

В Беларуси из-за санкций непросто купить новый автомобиль западного производителя, поэтому автодилеры придумывают новые схемы работы. Недавно дилер Nissan — компания «ДрайвМоторс» — запустил услугу, аналогичную существующему trade-in. Но если другие участники рынка предлагают обменять б/у авто на новое, то в данном случае — на машину с пробегом. Однако на практике может возникнуть немало вопросов по таким сделкам, пишет «Зеркало».

Недавно компания «ДрайвМоторс» начала предлагать услугу, которую показалась автомобилистке интересной, а некоторые автомобильные информационные ресурсы назвали это новой схемой замены машин. Так, после оценки авто с пробегом автосалон выкупает ее, а взамен с доплатой продает другой, тоже с пробегом, но более новый. При этом более свежий автомобиль можно выбрать на площадке дилера, а можно найти его по объявлению от частника или юрлица — компания возьмет на себя обязательства по ее приобретению. Если средств для доплаты нет, то «ДрайвМоторс» поможет оформить кредит в банке.

— Прежде всего вы должны приехать с авто к нам в салон, чтобы мы могли посмотреть на машину, оценить ее. Осмотр и оценка производится бесплатно и ни к чему вас не обязывает. После этого будем вести диалог дальше. Потому что, если авто в очень плохом состоянии, или вас не устроит цена, которую мы готовы предложить, то дальнейшее общение не рационально, — сообщил менеджер отдела продаж журналисту «Зеркала» как физлицу.

Мужчина добавил, что компания готова предложить за сдаваемый автомобиль цену, «которую он действительно стоит», но она может отличаться от той, за которую ее готов продать владелец. Клиенту не стоит переживать, если он не разбирается в машинах — подобрать нужный вариант взамен ему предложат специалисты.

— Приезжайте и сперва посмотрите автомобили на нашей площадке, их там более 150. Есть и из бюджетного сегмента. Например, Peugeot 107 2010 года выпуска, но, наверное, он немного староват будет. Есть Renault Sandero 2016 года выпуска, у него пробег всего 18 000 км — он оригинальный, проверено.

Сотрудник компании не смог ответить на вопрос, проверят ли на их станции платно или бесплатно техническое состояние автомобиля, который покупается взамен старому.

— Программа эту у нас только запустили, поэтому алгоритм работы еще не налажен. Этот вопрос можно узнать у руководства в процессе переговоров, — объяснил продавец.

Менеджер добавил, что на недостающую сумму для покупки авто возможно оформить кредит в «Беларусбанке», его предоставляют в белорусских рублях, сроком на 7 лет под 13,5% годовых. Если сумма кредита до 40 000 рублей, то справку с работы об уровне доходов предоставлять не надо.

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