«Три дня» растянулись на полтора года Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

1.09.2023, 17:29

Клише породило ответную реакцию.

«Спецоперация» Путина, Лаврова, Шойгу и других продолжается в Украине более полутора лет. Вряд ли руководство нашей страны думало, что она затянется на такой долгий срок и будет иметь такие последствия.

Выражение «За тря дня» стало клише, с помощью которого критикуется решение великого геополитика. Оно стало настолько распространённым, что породило ответную реакцию: «Кто и когда говорил, что спецоперация будет завершена за три дня?»

Говорили. Даже и за два дня. В самом начале. Симоняьн, Скабеева, Прилепин, Лукашенко. Без указания сроков, но «возьмём Киев» - Соловьёв.

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