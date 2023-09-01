«Чиновников из Министерства образования штормит не по-детски» 12 1.09.2023, 17:37

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За учителями в Беларуси установлен «плотный контроль».

В преддверии нового учебного года чиновников из Министерства образования штормит не по-детски. То не могли определиться, сколько стоит собрать ребенка в школу, то решили проверить учебные кабинеты иностранных языков, истории и географии.

За учителями истории и географии в Беларуси установлен «плотный контроль», рассказал в эфире СТВ заместитель министра образования Александр Кадлубай. По его словам, этим летом специальная группа Минобра особенно тщательно проверяли кабинеты истории, географии и иностранных языков, которые непосредственно имеют влияние на умы детей и педагогов этих предметов.

«Я хочу вас заверить, что у нас в этом вопросе достаточно плотный контроль, все будет на правильном уровне с точки зрения учебника, с точки зрения преподавания материала», – заявил Кадлубай.

Чиновник сказал, что всего было проверено 2 865 учреждений образования по всей стране и «где-то по старинке доминирует британский флаг над белорусским в кабинете иностранного языка».

На вопрос ведущей, что в этом плохого, Александр Кадлубай ответил, что «нужно не изучать и погружаться в культуру и историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке. В этом нет ничего плохого, наоборот, полезно».

Журналисты BGMedia поговорили с учительницей истории одной из брестских учреждений образования. Ирина подтвердила, что, действительно, в ее школе работала такая специальная группа. Ее участники вместе с руководством зашли в кабинет истории и навели свои порядки.

«Они пересмотрели почти весь методический материал и забрали старые учебники. Особенно им показались подозрительными те, которые изданы до 1996 года, – рассказывает девушка. – Также под раздачу попали все книги на белорусском языке».

Забрали и выкинули даже старые журналы «Беларускi гiстарычны часопiс», которые лет 15 лежали на полке, говорит Ирина.

«Маразм везде и во всем, работать как-то не очень приятно становится. И это мягко сказано. Как будто сюжет книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» вижу перед собой. Жуткое зрелище».

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